【疫市求職】企業徵才技術優先　專家：打工仔需求新求知

LinkedIn早前公布的2022勞動力趨勢報告中提及，相對於員工的學位、文憑和過去的經驗，企業徵才時更著重其技能上表現是否較佳，及是否更為願意與時並進，透過自學或培訓來提升個人能力。

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據報告指，自2019年以來，沒有學士學位而又被獲聘任職經理的人數增加了20%，預料這種趨勢很可能會持續下去。

這種徵才方式，固然能為業界中經驗豐富但學歷程度較低的前輩，帶來更平等的工作機會。但對於剛投身社會的職場新鮮人，是否會做成求職困難？

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對此，人力資源顧問、獵頭公司Core Search董事總經理張慧敏表示，知識早已不再是單靠從學院中獲得，不論是投身職場多久，求新求知才能增加自身的競爭力。求職者若只著重自身的學歷高低，而忽略對行業及相關技術的求知慾，終會淪為「高分低能」，失去個人競爭力。

以外，如何包裝自己，將自身的優勢及技能展現出來，也同樣重要。她舉例，一名修讀電影及剪接科目的畢業生，其經驗及作品數量，自然比不上入行多年的同業者，但其能力及創意可以在生活中展現出來。如透過日常中「相機食先」的照片，僱主亦能從中了解求職者的工作態度，從而判斷該求職者是否值得聘用。

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記者：殷凱怡

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