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【Facebook】Meta在英被指控濫用市場支配地位　面臨集體訴訟遭索償23億英鎊

股市 11:56 2022/01/14

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集團前稱為Facebook的Meta Platforms（美：FB），在英國因被指控濫用市場支配地位，利用4400萬名用戶的個人數據，將面臨涉及逾23億英鎊索償的集體訴訟。

英國金融行為監管局高級顧問、競爭法學者Liza Lovdahl Gormsen代表英國在2015年至2019年期間使用過Facebook的人，提出該宗訴訟。訴訟將由倫敦的競爭上訴法庭審理，原訴人指控Facebook透過強加不公平條款和條件，要求消費者交出個人數據才能訪問該網站，從而賺取數十億英鎊收益。

Meta Platforms旗下的Facebook回應指，人們使用該公司的服務，是因為Facebook為他們提供了價值，認為用戶能夠控制在Meta的平台上分享什麽信息，以及與誰分享。

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