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【2022企業管理】疫下員工成主導者　人力顧問：老闆心態要變

12:00 2022/01/16

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自疫情以來，從彈性上班、在家工作，以至面臨失業，不少人在職場上都遭遇到極大的結構性改變，亦造就了混合工作模式等職場新常態。在疫情所帶來的未知數下，企業在管理上應如何留住及招募更多人才。打工人士又可如何保住工作中的一席位。

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LinkedIn早前發布2022年勞動力市場趨勢報告，當中提及5大發展趨勢，預料僱員將成為主導者，內部輪調或復興。人力資源顧問、獵頭公司Core Search董事總經理張慧敏回應時強調，僱主需重整心態，改變舊有的僱傭關係。

以員工先決　重調管理風格

疫情影響，不少企業公司在實施在家工作或混合工作模式後，都意識到這不只是疫情期間的新常態，而是行業大趨勢。LinkedIn報告指出，工作時間或地點的靈活性是吸引和保留人才的關鍵因素。近9成受訪者表示，即使可安全返回工作場所或是疫情結束，也偏向選擇遙距工作。

新工作常態下，無論是在職或是求職者都更為在意企業對員工的態度。對比以往由上而下的相處模式，員工期待得到僱主及管理層的關懷，在工作時有更多雙向且對等的溝通。企業需要繼續調整管理風格，並培養軟技能，加強與員工的關係。 

【疫市營商】裸買食品保障衛生有方　店主：港人很自律（有片）

對此，張惠敏指，混合工作模式已成大趨勢，日後亦難以回復至以往常規的辦公室工作模式，故僱主必需調整心態。

不能再單靠僱員在辦公室工作時長，來判斷其表現

張解釋，現時工作講求創意和成效，若強制員工必需回到辦公室工作，也難以避免是「齋坐」的情況出現。僱主及管理層應改變心態，加強對員工的信任度，消除「員工在家工作會偷懶」的想法。

改善僱傭關係亦非單靠企業放寛對員工限制便能成事，員工亦應自律地主動匯報工作進度。張指，現時不少企業已增設其內部互聯網，及共享裝置。工作不再局限於單一的指定平台或裝置，員工可以透過具即時互通功能的共享平台及裝置，讓僱主知道其工作情況及進度，增加工作的透明度。

內部調遷或興起　惟對港企成效不大

另外，報告又指，勞動市場供應愈趨緊張，企業在徵才時應多考慮由內部調遷。比起從外聘請新員工，透過內部調遷方式找到合適人才的機會率高出3.5倍，員工留任時間亦較前者高2倍。

張補充，不論何時，內部調遷及培訓皆是極為重要。奈何，或因社會風氣影響，擔心內部調遷及培訓會引致部門主管之間的不滿，或是員工在增值後另謀高就，以致香港普遍企業都未能真正做到內部調遷及培訓的效能。

【晚市禁堂食】外賣平台訂單升3成　加推團購服務乘勢搶市佔

記者：殷凱怡

另外，《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips：

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