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英首相府再捲派對門 菲臘親王喪禮前連場飲酒狂歡

環球社會熱點 11:56 2022/01/14

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英國首相約翰遜因前年在封城期間舉行聚會，政治生涯備受考驗之際，英媒再爆出另一宗首相府派對門醜聞。英媒踢爆英女王丈夫菲臘親王喪禮舉行前一晚，當時英格蘭仍維持社交距離措施，連英女王都嚴格遵守防疫措施。首相府卻連辦兩場派對歡送離職職員，他們更飲酒狂歡。

英國醖釀換首相 約翰遜倘下台何人接班？ 【下一頁】

保守黨金主與黨友不滿 促約翰遜下台 【下一頁】

英國《每日電訊報》報道，事件發生於菲臘親王（Prince Philip）喪禮前一晚，即去年4月16日晚上，當時英國仍處於全國哀悼期。

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而當時英格蘭仍處於第二階段防疫限制路綫圖，當時仍實施室外6人限聚令及禁止非家庭成員室内聚會。因應疫情威脅，當局更要求民眾不要獻花致哀，並在網上設立弔唁冊減低人們聚集一起簽名時傳播疫情的風險。

而且英國防疫限制規定，民眾在喪禮上必須和非家庭成員保持最少2米距離，因此英女王當時在喪禮上只能獨坐送別亡夫。

但《每日電訊報》揭露首相府職員當晚放工後聚在一起參加兩場派對，歡送兩名離職同事。其中一位是約翰遜（Boris Johnson）時任通訊總監，另一位則是約翰遜的攝影師。

據悉，約有30人出席當晚派對。《每日電訊報》更引述消息人士指，首相府職員在現場飲酒及跳舞，聚會甚至一直持續至深夜時分。

約翰遜發表聲明解畫 首相府職員被建議清手機 【下一頁】

首相府派對結束數小時後，英女王等王室成員都聚集在溫莎堡聖喬治教堂出席菲臘親王喪禮。由於疫情限制，喪禮人數上限為30人。

約翰遜當時為了讓更多王室成員出席，決定不出席喪禮，僅留在英國首相的鄉間別墅默哀。

首相府發言人表示約翰遜沒有出席派對，指約翰遜在4月15日晚已經前往英國首相的鄉間別墅，一直逗留至4月17日。

工黨副領袖雷納（Angela Rayner）在Twitter回應事件，形容她對首相府上下的文化及行徑無話可説，更批評約翰遜應該為此負責任。

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責任編輯：鄭錦玲

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