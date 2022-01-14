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【醫療科技】Magic Leap夥神經技術公司　用AR眼鏡協助治療前庭疾病

科技 12:05 2022/01/14

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由於眼球運動變化與前庭失調有關，Magic Leap 2眼鏡升級了攝像頭和傳感器技術，可讓SyncThink標記出可能導致或加重頭暈的異常眼動現象。（Magic Leap官網截圖）

愈來愈多虛擬實境（VR）及擴增實境（AR）公司投身醫療保健領域，曾獲Google和阿里巴巴融資的美國AR公司Magic Leap，近日宣布與四間醫療機構合作，提前使用其下一代AR眼鏡Magic Leap 2，用作醫療方面研究。

【網絡監管】英國監管機構ICO　質疑Meta VR平台惹兒童安全問題

合作機構之一的神經技術公司SyncThink，其首席臨床官Scott Anderson向外媒《The Verge》表示，這次合作目標是希望透過AR眼鏡技術，診斷頭部前庭失調（vestibular disorders）所導致的眩暈問題。

VR追蹤眼球運動　診斷腦震蕩

Anderson提到，SyncThink已與Magic Leap合作多年，現時正擴大夥伴關系，將Magic Leap 2帶入神經健康領域，並合作進行臨床研究。此前，SyncThink的眼球追蹤VR設備已獲得美國食品和藥物管理局（FDA）的許可，該設備有助於診斷腦震蕩。

【元宇宙】郭明錤：蘋果AR頭戴裝置運算力領先行業2至3年　蘋果傳視元宇宙生活為禁區

由於眼球運動變化與前庭失調有關，Magic Leap 2眼鏡升級了攝像頭和傳感器技術，可讓SyncThink標記出可能導致或加重頭暈的異常眼動現象。Anderson補充：「我們需要高保真（Fidelity）的相機和傳感器，以達到醫療級水平進行跟蹤，而不是一般的消費者級水平，因為這將影響工具的準確性。」他認為透過這些技術，最終可幫助他們診斷及治療前庭疾病。

另外，三星新推出的中階手機Galaxy S21 FE 5G已公開發售，若準備在踏入2022年買新手機的用戶，也可參考以下實測：

【三星實測】新機搶先玩！三星中階5G機Galaxy S21 FE　香港正式上市（有片）

責任編輯：陳卓賢

醫療科技 治療 VR AR 頭暈

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