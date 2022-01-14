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美最高法院駁回私企強制接種 特朗普大讚（第二版）

環球社會熱點 16:25 2022/01/14

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為對抗新冠肺炎疫情，美國政府早前下令大型私人企業需強制員工接種疫苗。美國最高法院近日駁回政府的私人企業強制接種令，指有關部門無權作出如此要求。但最高法院同日卻批准，接受醫保的醫療機構員工需強制接種。前總統特朗普亦發出聲明，讚揚最高法院的裁決。

（第二版更新特朗普Twitter發出聲明讚好）

美CDC擬更新口罩指引 建議佩戴N95或KN95 【下一頁】

最高法院指出，國會確實賦予職業安全與健康管理局（Occupational Safety and Health Administration，簡稱OSHA）權利，監管職場風險，但OSHA並未獲得監管公共健康的權行，認為OSHA要求8,400萬美國民眾打疫苗的準則是基於他們屬於100以上公司員工，強制接種要求即屬監管公共健康。

不過，最高法院反而以5比4通過，接受醫保支付費用的美國醫療機構需要安排員工強制接種疫苗，認同此措施符合國會賦予衛生及公共服務部的權利。

前總統特朗普（Donald Trump）得知裁決後發出聲明，指最高法院向大眾重新展示拜登的強制接種措施不合憲法，更指強制接種將摧毀美國經濟，非常高興最高法院的裁決。

【Omicron變種】美研究指死亡率低逾9成 入院風險較Delta低一半 【下一頁】

總統拜登（Joe Biden）發表聲明，指最高法院的裁決妨礙美國勞工獲得性命安全的措施，呼籲各州及各大企業自發引入疫苗要求，保障員工﹑客戶及社區，並表明今次裁決不會阻礙自己以總統身分，鼓勵美國民眾作出正確選擇，捍衛美國人的健康及經濟。

勞工部長沃爾什（Marty Walsh）則指，最高法院的裁決打擊美國勞工的健康及安全，強調OSHA會繼續運用現有權利，確保企業會保護員工。

美國醫學會對裁決表示失望，表示新冠疫情持續變化，對美國民眾的健康構成嚴重威脅，今次判決阻礙美國民眾取得有效對抗疫情，降低病毒傳播及死亡率的手段。

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責任編輯：吳漢培

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