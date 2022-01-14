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【阿里巴巴】盒馬鮮生據報擬以100億美元估值融資　反壟斷風暴後集團首間子公司磋商股權融資

股市 11:38 2022/01/14

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外媒引述消息指，阿里巴巴 （09988） 旗下的生鮮食品新零售平台盒馬鮮生，考慮以100億美元估值融資。

報導指出，盒馬鮮生正與顧問制定一份潛在投資者的名單，以邀請這些投資者加入本輪融資，預計融資會在下月正式展開。報導又稱，阿里未決定盒馬鮮生的融資規模，惟阿里料在融資後繼續保留多數持股。由於有關事項仍在商議當中，交易不保證會完成，100億美元估值亦只是初步數字，有機會隨著談判推進而有變。

去年阿里捲入內地反壟斷風暴，遭責令整改並罰款約28億美元，今輪盒馬鮮生融資，是事件後集團旗下公司首度進行的股權融資磋商之一。

盒馬鮮生是阿里旗下售賣生鮮食品的子公司，被標榜為以數據和技術驅動的新零售平台，但同時設有實體店。公司稱希望為消費者打造社區化的一站式新零售體驗中心，用科技和人情味帶給人們「鮮美生活」。盒馬鮮生進行獨立融資，惹來外界對阿里分拆該公司並釋放其部份估值的憧憬。

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