▲ 【第五波疫情】林鄭確認：政府延長防疫措施14天至2月3日年初三 年宵花市檔主可獲抗疫基金資助

第五波疫情下，政府收緊防疫措施，包括晚市禁堂食，期限至下周四屆滿。特首林鄭月娥將於今日下午6時召開記者會。

【18：52】社交距離不可以長期做，近月打針比率有改善，若每日2萬打針，去到2月24日，有9成人已打針，是很好水平，有空間放寬社交措施。

【18：45】林鄭稱，防疫抗疫基金仍有約40億未用完款項，但不排除向立會申請新撥款，今次決定社交距離延長至2月3日，期間不考慮作中期調整。

【18：32】林鄭最後強調通關仍有望。

【18：27】第五輪防疫抗疫基金無須立會額外批款，會資助受限處所擁有人、受影響工種（例如藝術工作、體育教練等）、仍受疫情打擊的行業（例如旅遊、跨境客運）。林鄭提到年宵花市檔主可獲抗疫基金資助。

第五輪防疫抗疫基金資格以第四輪為藍本，但會考慮受限時間，現時防疫措施大概會維持28日，而第四輪防疫抗疫基金是以處所受限57至158日去考慮，所以第五輪資助大概是第四輪一半。

【18：22】除非有逆轉，日後受限處所在2月3日後會考慮重開，但會以2月24日生效的疫苗氣泡為依據，要打針才可進入，意味疫苗氣泡會提早開啟。

早前當局推出地區性航班熔斷，英美等8個國家禁飛香港，林鄭稱，禁飛會由1月21日延長到2月4日。

【18：20】林鄭形容疫情「未受控，仍有爆發風險」，原訂1月7日至20日的收緊社交距離措施延長兩周至2月3日（年初三），大型活動取消（包括花市、旅發局新春活動）。

圖看最新社交距離措施

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【18：12】林鄭稱，針對Omicron 疫情，當局進行110萬次核酸檢測，460個地點有強檢，圍封強檢30次，9萬名市民安心出行通知去檢測中心，屯門推出有願檢盡檢，對於市民在檢疫時不愉快、等候太長而致歉。

【18：08】特首林鄭月娥指踏入1月意味抗疫2年，過去工作成功化險為夷，有能力可控制本地個案，林鄭又稱，會陸續披露更多第五輪防疫抗疫基金詳情。

今早已有消息指，政府將公布第五輪防疫抗疫基金詳情，預計會同時公布延長現時一系列收緊社交距離措施14日，即延至2月3日，包括取消全港年宵花市，關閉表列處所等，意味晚市禁堂食措施會延續至年初三。

相關文章：【第五波疫情】美銀：若新防疫措施延長至四周 料令香港首季經濟下跌0.1至0.2個百分點

相關文章：【防疫措施】周五起禁晚上6時後堂食兼收緊每枱人數等、暫未考慮停課 禁英美等8個國家人士來港兩周（附措施詳情）