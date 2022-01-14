【法國疫情】確診連3日破30萬 教師工會聯合發起全國罷工

法國新冠肺炎疫情依然嚴峻，激起部分民眾對政府防疫手段的不滿。法國周四（13日）新增逾30萬確診，為連續3日超越30萬。由於不滿政府針對學校設立的防疫措施，於同日發起全國大規模罷工，導致大量中小學需要停課。

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法國衛生部周四數據顯示，最近24小時內新增約30.5萬確診，雖然人數稍微回落，但亦是本周連續3日單日確診突破30萬，過去一周平均確診亦衝至接近30萬水平。深切治療部的新冠病人減少46人，為本月首次出現跌幅。同日新冠死亡增加225人，死亡人數迫近10萬大關。

同日，法國11個教師工會發起全國罷工及示威，表達對政府就學校設立的防疫措施表達不滿。最大工會Snuipp-FSU預計，一半小學在周四因此停課，共約75%小學老師及62%中學老師加入罷工。但教育部估計，只有約40%小學及24%中學老師參與。

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教師工會SE-UNSA代表（Elisabeth Allain-Moreno）表示，教師已因政府的防疫措施釀屴學校出現混亂情況感到極為疲累﹑煩惱及憤怒，別無他選下只能發起罷工，向政府傳達強烈訊息。

11個工會指政府與教育界缺乏溝通，屢次更動學校的檢測要求，未能讓學校成為安全教學環境，讓老師難以更好授課。據悉，教師對政府自12月起屢次更動學校防疫措施，而且在最後時刻才通知校方的做法感到不滿。

1月2日新學年開始前，法國政府宣布有感染風險的學生需要做新冠抗原或PCR測試，然後在兩日及4日後再做測試才可繼續參與面授課程。由於法國疫情反覆，檢測需求大增，政府再次修改防疫限制，放寬學生的檢測要求。法國總理卡斯泰（Jean Castex）周一（10日）表示，有人確診的班級學生亦只需作自我快速檢測，不需PCR檢測，但此舉惹起教育界疑慮。

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責任編輯：吳漢培