【安德魯王子】遭英女王褫奪軍銜 以平民身份受審

已故淫媒富豪愛潑斯坦性侵受害者入稟，控告英女王次子安德魯王子曾性侵未成年少女，紐約法院拒撤回安德魯王子性侵案。英國白金漢宮宣布在英女王的同意下，安德魯王子已經喪失榮譽軍銜及王室贊助，會以平民身份面對訴訟。

紐約法院拒撤回安德魯王子性侵案 訴訟最快秋季開審 【下一頁】

安德魯王子（Prince Andrew）的性侵案鬧得沸沸揚揚，使英國王室面臨壓力。英國反君主制組織Republic周四（13日）更發布一封超過150名皇家海軍、空軍及陸軍退役軍人的聯署信，促請英女王褫奪安德魯的8個軍銜。

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白金漢宮同日發表聲明，指安德魯已經向英女王交還榮譽軍銜及王室贊助，安德魯仍能保留殿下（HRH）頭銜，但也不會再以官方身份使用此頭銜。

安德魯在皇家海軍服役22年，更曾經在1982年馬島戰爭（福克蘭戰爭）駕駛直升機參戰。不過他今次喪失包括擲彈兵衛隊上校及皇家愛爾蘭團上校等多個重要軍銜。

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白金漢宮更表示安德魯不會再履行公務，只會以普通公民的身份在美國的訴訟案件中辯護。

英媒引述消息人士指，安德魯交還所有公務後，英女王已隨即將這些公務重新分配給其他王室成員。

英國國防部發言人表示，安德魯交還軍銜給英女王屬王室家事，國防部不予置評。

安德魯一直否認性侵指控。但英媒指英女王拒絕為安德魯支付性侵案的法律費用，安德魯需要出售位於瑞士的度假屋籌錢。

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責任編輯：鄭錦玲