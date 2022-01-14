  • 17°C
香港時間 : 2022114日 (五) 11:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【安德魯王子】遭英女王褫奪軍銜 以平民身份受審

環球社會熱點 10:54 2022/01/14

分享：

已故淫媒富豪愛潑斯坦性侵受害者入稟，控告英女王次子安德魯王子曾性侵未成年少女，紐約法院拒撤回安德魯王子性侵案。英國白金漢宮宣布在英女王的同意下，安德魯王子已經喪失榮譽軍銜及王室贊助，會以平民身份面對訴訟。

紐約法院拒撤回安德魯王子性侵案 訴訟最快秋季開審 【下一頁】

安德魯王子（Prince Andrew）的性侵案鬧得沸沸揚揚，使英國王室面臨壓力。英國反君主制組織Republic周四（13日）更發布一封超過150名皇家海軍、空軍及陸軍退役軍人的聯署信，促請英女王褫奪安德魯的8個軍銜。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

白金漢宮同日發表聲明，指安德魯已經向英女王交還榮譽軍銜及王室贊助，安德魯仍能保留殿下（HRH）頭銜，但也不會再以官方身份使用此頭銜。

安德魯在皇家海軍服役22年，更曾經在1982年馬島戰爭（福克蘭戰爭）駕駛直升機參戰。不過他今次喪失包括擲彈兵衛隊上校及皇家愛爾蘭團上校等多個重要軍銜。

【英國王室】凱特迎40歲 美艷生日相致敬奶奶戴安娜 【下一頁】

英女王拒為二仔性侵案找數 安德魯急賣瑞士度假屋籌錢 【下一頁】

白金漢宮更表示安德魯不會再履行公務，只會以普通公民的身份在美國的訴訟案件中辯護。

英媒引述消息人士指，安德魯交還所有公務後，英女王已隨即將這些公務重新分配給其他王室成員。

英國國防部發言人表示，安德魯交還軍銜給英女王屬王室家事，國防部不予置評。

安德魯一直否認性侵指控。但英媒指英女王拒絕為安德魯支付性侵案的法律費用，安德魯需要出售位於瑞士的度假屋籌錢。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

紐約法院拒撤回安德魯王子性侵案 訴訟最快秋季開審
2022/01/13
紐約法院拒撤回安德魯王子性侵案 訴訟最快秋季開審
意大利王室後裔反告白俄女友 要求索回逾百萬禮物
2022/01/11
意大利王室後裔反告白俄女友 要求索回逾百萬禮物
【英國王室】凱特迎40歲 美艷生日相致敬奶奶戴安娜
2022/01/10
【英國王室】凱特迎40歲 美艷生日相致敬奶奶戴安娜
【英國王室】英女王拒為二仔性侵案找數 安德魯急賣瑞士度假屋籌錢
2022/01/07
【英國王室】英女王拒為二仔性侵案找數 安德魯急賣瑞士度假屋籌錢
哈里梅根吸金力不再？慈善基金會全年善款得5位數
2022/01/05
哈里梅根吸金力不再？慈善基金會全年善款得5位數

你可能感興趣

紐約法院拒撤回安德魯王子性侵案 訴訟最快秋季開審
16:16 2022/01/13
紐約法院拒撤回安德魯王子性侵案 訴訟最快秋季開審
意大利王室後裔反告白俄女友 要求索回逾百萬禮物
09:05 2022/01/11
意大利王室後裔反告白俄女友 要求索回逾百萬禮物
【英國王室】凱特迎40歲 美艷生日相致敬奶奶戴安娜
10:31 2022/01/10
【英國王室】凱特迎40歲 美艷生日相致敬奶奶戴安娜
皇室 醜聞 軍事 英女皇 英國 美國

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月14日 時間11:00）

下一篇文章

【法國疫情】確診連3日破30萬 教師工會聯合發起全國罷工
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

英國醖釀換首相 約翰遜倘下台何人接班？
英國醖釀換首相 約翰遜倘下台何人接班？
【美國疫情】三藩市建議佩戴兩個口罩 收緊密切接觸定義
【美國疫情】三藩市建議佩戴兩個口罩 收緊密切接觸定義
【新冠疫苗】世衛指重複打針非可行策略 促開發新疫苗
【新冠疫苗】世衛指重複打針非可行策略 促開發新疫苗
【法國疫情】確診破36萬 有意解除對英國封關
【法國疫情】確診破36萬 有意解除對英國封關
新型冠狀肺炎全球疫情（01月14日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月14日 時間11:00）
鐵達尼號童星靠1句對白 收足25年版稅
鐵達尼號童星靠1句對白 收足25年版稅
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款