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【Xbox】微軟全力發展Xbox Series X|S　宣布停產Xbox One系列

商業 11:27 2022/01/14

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Xbox負責人Phil Spencer表示，Xbox的新世代遊戲機，即Series X和Series S，銷售速度比以往任何一代Xbox都快。（法新社）

微軟早於2020年11月推出Xbox Series X和Series S之前，已停產Xbox One X和數碼版Xbox One S，並在同年結束了標準版Xbox One S的生產。根據《The Verge》報道，為了專注Xbox Series X|S的生產，微軟現已停產所有Xbox One系列遊戲機。

【搶人戰】微軟擬加快自研芯片　挖角Apple頂級芯片設計師　

微軟遊戲執行副總裁、Xbox負責人Phil Spencer近日接受《紐約時報》訪問時表示，Xbox的新世代遊戲機，即Series X和Series S，銷售速度比以往任何一代Xbox都快。由於市場對其需求量很大，即使是售價較昂貴的Series X，買家們仍反映很難在市面上找到；至於價格較低的Series S，則在Amazon和GameStop等美國零售商仍有庫存。

Sony擬今年生產100萬部PS4

【晶片短缺】PS5一機難求！索尼反增產100萬部舊機PS4

至於其競爭對手Sony，原本計劃在2021年結束PlayStation 4生產線，卻因為PlayStation 5供應仍然短缺，需要改變計劃。據《彭博》報道指出，Sony將會在2022年生產多100萬部PS4，滿足市場需求。

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

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