【Xbox】微軟全力發展Xbox Series X|S　宣布停產Xbox One系列

▲ Xbox負責人Phil Spencer表示,Xbox的新世代遊戲機,即Series X和Series S,銷售速度比以往任何一代Xbox都快。(法新社)

微軟早於2020年11月推出Xbox Series X和Series S之前,已停產Xbox One X和數碼版Xbox One S,並在同年結束了標準版Xbox One S的生產。根據《The Verge》報道,為了專注Xbox Series X|S的生產,微軟現已停產所有Xbox One系列遊戲機。

微軟遊戲執行副總裁、Xbox負責人Phil Spencer近日接受《紐約時報》訪問時表示,Xbox的新世代遊戲機,即Series X和Series S,銷售速度比以往任何一代Xbox都快。由於市場對其需求量很大,即使是售價較昂貴的Series X,買家們仍反映很難在市面上找到;至於價格較低的Series S,則在Amazon和GameStop等美國零售商仍有庫存。

至於其競爭對手Sony,原本計劃在2021年結束PlayStation 4生產線,卻因為PlayStation 5供應仍然短缺,需要改變計劃。據《彭博》報道指出,Sony將會在2022年生產多100萬部PS4,滿足市場需求。

