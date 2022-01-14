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【美國加息】普徠仕：聯儲局似急於加息以應對未來經濟衰退　續偏好周期性股票

股市 10:18 2022/01/14

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【美國加息】普徠仕：聯儲局似急於加息以應對未來經濟衰退　續偏好周期性股票

多名聯儲局理事發表「鷹派」言論，普徠仕（T. Rowe Price）亞太區多元資產解決方案主管Thomas Poullaouec及其團隊認為，現時經濟增長及通脹放緩，變種病毒又在全球蔓延，但相信聯儲局會在3月結束資產購買，並在年中開始實現利率正常化。

兩聯儲行長料今年加息三到四次【下一頁】

Poullaouec指，隨其他已發展市場的央行陸續採取行動，如英倫銀行最近意外加息，聯儲局似乎亦急於跟隨，或是擔心若不能趁早行動，將難以應對未來的經濟衰退。

惠譽調高美國息口預測料明年底前加息6次【下一頁】

股票方面，普徠仕的多元資產解決方案團隊繼續傾向於周期性股票，維持對全球價值股、美國小型股及新興市場股票的偏高配置，因為相關股票的估值更為合理，並且預期將會受惠於經濟的持續復甦。

Poullaouec表示，該行對股票估值抱持較為審慎的看法，而聯儲局的鷹派立場或將進一步限制利率帶來的利好因素，因此對長期美國國庫債券的配置略有增加，以加强整體投資組合的穩定性，繼續看好存續期較短及孳息率較高的固定收益類別，例如高收益債券。

相關文章：【2022展望】富達國際：加息不利港股流動性　料中國經濟今年觸底反彈

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港股 股票 經濟 債券 加息 美國聯儲局 美國 英倫銀行

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