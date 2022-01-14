【美國加息】拜登據報將提名前副財長Raskin任儲局監管副主席　屬溫和鴿派

▲ 拜登據報將提名前副財長Sarah Bloom Raskin任儲局監管副主席。

外電引述消息人士指，美國總統拜登將提名 Sarah Bloom Raskin為下任聯儲局監管副主席。拜登同時亦擬提名Lisa Cook及Philip Jefferson填補儲局理事空缺。

50歲的Sarah Bloom Raskin來頭不少，於2010至2014年間曾任儲局理事，其後於2014至2017年間擔任美國前副財長。據當時傳媒分析，她在貨幣政策上屬溫和鴿派。

至於Lisa Cook及Philip Jefferson則從未加入儲局，前者是密歇根大學經濟及國際關係學系教授，後者則是弗吉尼亞大學教務長兼Davidson College經濟學系教授。

日前，儲局理事布雷納德（Lael Brainard）被提名為副主席，以接替涉嫌內幕交易的克拉里達（Richard Clarida）。克拉里達因被傳媒揭發在儲局宣佈減息前，沽出債券基金並買入數隻股票基金，其後又重新買入沽出的其中一隻股票基金兼沒有申報，因而需較原有任期完結前提早兩周離職。

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