自己年糕自己揀　送寶湖廚莊　環保又有面

送禮二字，最重要夠體面。農曆新年快到，如何選擇一份不失體面的好禮需要技巧和心思。送朱古力和曲奇？好像太普通；送參茸海味？似乎又過於破費。何不考慮送賀年糕點？正所謂年糕「年高」，比往年更高。好意頭之餘，更是親友聚首一堂時的必備年貨。而寶湖廚莊年糕，正是於佳節送禮表心意的最佳選擇，可謂送禮自用兩相宜。



寶湖廚莊網店今年推出了四款甜鹹賀年糕點。而且與品牌過往的其他產品一樣，全都是百分百香港製造，無添加味精及防腐劑。年糕口味選擇豐富，包括使用優質椰漿製作，椰香清甜濃郁，口感煙靱軟糯的金箔椰汁年糕；用料毫不手軟，最適宜煎至金黃香脆食用的瑤柱臘味芋頭糕；不限於臘腸、蝦米，還加入了鮑魚、瑤柱，充滿鹹香鮮味的鮑魚瑤柱蘿蔔糕；還有花果香氣濃郁，酸甜而清新，冷吃煎香皆可的新產品洛神花番石榴糕。



過往送禮必須要有禮盒才稱得上體面。然而為響應環保，相比起一般華而不實的禮盒裝，寶湖廚莊今年採用環保包裝，減少浪費，同時將精力集中於年糕製作，為香港人帶來更實惠而優質的年糕選擇，讓體面不再流於表面，而是禮物質素和背後心思！

現於寶湖廚莊官方網站購買賀年糕點，享有買五送一優惠（包全港送貨，指定日期可供選擇）。糕款及數量自由選擇，讓你隨心配搭出最合口味的年糕組合。



優惠由即日起至2022年1月20日。

詳情請參閱寶湖廚莊官方網站： https://www.tl-kitchen.com/



除了以上網店精選糕點，另外兩款「銷售點限定」糕點也不能錯過！分別是黑糖馬蹄糕和燕窩椰汁凍糕。前者充滿焦香爽脆感，後者如水晶般剔透且矜貴。



歡迎到以下銷售點：SOGO、City Super、千色（馬鞍山及荃灣店）、惠康（秀茂坪、北角康澤）、Market Place（奧海城、馬鞍山）、360（圓方）及一田YATA（沙田、元朗、屯門、大埔）



(特約)