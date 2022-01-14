【內房危機】惠譽標普齊降富力評級至「限制性違約」及「選擇性違約」　償還票據方面缺乏足夠資源

▲ 【內房危機】標普降富力評級至「選擇性違約」 償還票據方面缺乏足夠資源

繼標普後，評級機構惠譽宣布，將富力地產 （02777） 長期發行人違約評級（IDR）從「C」下調至「限制性違約（RD）」，僅較「違約（D）」高一級。該行此前已預告富力完成交換要約後將降級。

惠譽認，鑑於流動性有限，富力為免違約，完成相關交易無可避免。交易條款大幅降低了現有票據的條款，即接受每1000美元面值兑付830美元，或是每1000美元面值兑付50%，其餘的支付延期六個月至7月13日償還。

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標普早前亦將富力地產香港的長期發行人評級由「CC」下調至「選擇性違約（SD）」，並確認廣州富力的評級為「CC」，因其不是富力地產香港的擔保人。標普認為，雖然富力已完成延長其7.25億美元的高級無抵押票據的還款期限，但有關債務重組只是不良資產重組，故將之評估為違約。

標普稱，富力香港在償還到期票據方面缺乏足夠資源，而且融資選項有限，同時由於債務延長6個月，投資者得到的報酬也低於原先承諾，未來會繼續審視富力及其子公司富力香港的財務及流動性情況，評級展望為「負面」。

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