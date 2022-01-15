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【恒指ADR+夜期】滙豐ADR突破55元關鍵位　夜期收市跌18點（不斷更新）

股市 05:22 2022/01/15

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中概股普遍造好，納指金龍中國指數升1.4%，收報8855點，騰訊音樂升2.5%，愛奇藝及拼多多升5%，阿里巴巴美股升0.2%，收報131.57美元，相當於港股128.04港元，較港收市價低1%，滙豐ADR突破55元的關鍵水平，折算收報55.04港元，續成最強藍籌。夜期跌18點，收報24369點。

ADR 折算港元 較港收市價變幅
滙豐ADR 55.04 +0.9%
美團ADR 219.69 -0.4%
騰訊ADR 472.16 -0.3%
阿里巴巴美股 128.03 -1.0%

北水連續第8日吸資，今日錄得37.7億元淨流入，全周計，累吸153.4億元。北水最活躍股份中，快手 （01024） 及美團 （03690） 吸資最多，分別錄9.9億及7.2億元淨入，騰訊 （00700） 吸4.7億元，融創 （01918） 亦有2.3億元淨入。

北水資金流向：

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港股低開243點，半日反覆向下，中午跌250點，尾市跌幅顯著收窄，恒生指數收報24383點，跌46點，成交1199億元。恒生科技指數跌0.5%，報5769點。濠賭股午後炒上，金沙 （01928） 升逾7%；銀娛 （00027） 升逾3%；友邦 （01129） 升逾2%；滙豐 （00005） 六連升，升逾1%再破頂。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【03：00】夜期跌18點，收報24369點。

【22：03】夜期升56點

【18：00】恒指夜期升21點，報24408點，高水25點。

【16：30】即月期指最後交易價24387點，跌74點，高水4點。

【16：10】恒生指數收報24383點，跌46點，成交1199億元。恒生科技指數跌0.5%，報5769點。濠賭股午後炒上，金沙 （01928） 升逾7%；銀娛 （00027） 升逾3%；友邦 （01129） 升逾2%；滙豐 （00005） 六連升，升逾1%再破頂。

【16：00】恒生指數U盤前跌63點，報24366點。

【15：45】恒指收市前跌約60點，報24368點；科指跌0.7%，報5757點。

【15：29】友邦 （01299） 尾市升2%，高見84.35元。

【15：24】快手 （01024） 尾市升4%，高見89.15元。

【15：07】外媒報道澳門政府將公布博彩法修訂細節，金沙 （01928） 最新升7%，高見18.36元；銀娛 （00027） 升逾3%，高見42.1元。

【15：06】恒指跌幅收窄至約70點，報24360點；科指跌0.8%，報5752點。

【15：05】上證跌近1%；深證升近1%；創業板指升1.2%。

【14：44】恒大汽車 （00708） 升幅擴大至11%，高見3.85元。

【14：40】香港科技探索 （01137） 逆市升3%；CEC國際 （00759） 升逾1%。

【第五波疫情】消息：政府延長防疫措施14天至2月3日　晚市堂食團年飯願望成空

【14：35】君實生物 （01877） 升近16%，高見58元，成交3.3億元。

【14：19】金沙 （01928） 升幅擴大至近6%，高見18.1元；銀娛 （00027） 升近3%，高見41.8元。

【13：58】大市跌幅收窄至約140點；報24289點。

【13：41】雲頂香港 （00678） 反彈幅度擴大至兩成，高見0.39元。

【13：33】碧桂園 （02007） 午後跌逾8%，破底低見6.06元，成交4.2億元。

【13：31】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 跌逾3%；騰訊 （00700） 、小米 （1810） 跌逾1%。

【13：20】金沙 （01928） 午後突抽升近4%，高見17.8元；銀娛 （00027） 升逾1%。

【13：18】【大行報告】瑞信：農曆年預約強勁惟疫情增加不確定性　濠賭股前景仍「正面」、首選金沙

【13：16】友邦 （01299） 午後升幅略擴大至1.5%，高見83.95元。

【13：14】體育用品股下跌，安踏 （02020） 跌逾4%，特步 （01368） 跌3%；李寧 （02331） 跌逾4%。

【盈喜股】特步料去年純利按年升最少七成　受惠收入大增及主品牌毛利率提升

【13：03】港股午後初段跌約210點，報24217點；科指跌1.7%，報5699點。

【13：02】【HSBC滙豐】滙豐挑戰55元關　美銀兩周內再上調滙豐目標價、潛在升幅近14%

【12：00】恒生指數半日跌250點，報24179點，成交653億元。恒生科技指數跌1.8%，報5690點。美團 （03690） 、京東 （09618） 跌4%；阿里巴巴 （09988） 跌逾3%；滙豐 （00005） 逆市升逾1%破頂。

【11：45】港股中午收市前跌約265點，報24164點；科指跌2.1%，報5677點。

【11：40】祥生控股 （02599） 逆市升逾27%，高見1.52元。

【11：39】【阿里巴巴】盒馬鮮生據報擬以100億美元估值融資　反壟斷風暴後集團首間子公司磋商股權融資

【11：32】商湯 （00020） 跌6%，低見6.71元。

【11：30】內地股市半日個別發展，上證跌0.6%；深證升0.1%；創業板指升0.6%。

【11：06】大市跌250點，報24178點；科指跌2%，報5682點。

【10：58】【盈喜股】晶門半導體料去年多賺逾一倍　早段一度抽升近半成

【10：54】創維 （00751） 逆市升8%，高見5.59元。

【10：42】【滙豐HSBC】滙豐六連升股價升近2%再破頂　逾千沽盤55元排隊獲利

【10：24】融創 （01918） 最新反彈半成，高見9.63元，成交5.5億元。

【10：24】【內銀業績】平保旗下平安銀行按年多賺逾25%　不良貸款率降至約1%

【10：20】大市跌幅最新又再擴大至約200點，報24223點，跌206點。

【10：15】科技股向下，惟快手 （01024） 逆市升逾2%，高見87.5元。

【10：07】恒大汽車 （00708） 反彈6%，高見3.72元。

【10：03】美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 跌3%，大市跌幅略收窄至約130點，報24299點；科指跌1.4%，報5713點。

【09：57】【內房危機】標普降富力評級至「選擇性違約」　償還票據方面缺乏足夠資源

【09：55】青啤 （00168） 發盈喜，料全年多賺43%，股價今早逆市升3%，高見69.95元。

【盈喜】青島啤酒料2021年多賺43%

【09：53】中信証券 （06030） 跌逾4%低見19.86元。中信証券公布供股價為17.69元。

【配股潮】中信證券確定H股配股價為17.67元

【09：51】恒指最新跌約190點，報24239點；科指跌2.1%，報5677點。

【09：45】雲頂香港 （00678） 股價今早反彈逾6%，高見0.34元。

【09：45】石藥 （01093） 逆市造好，股價升逾3%，高見9.73元，成交8600萬元。

【09：40】內房股早段逆市反彈，中海外 （00688） 升逾1%；潤地 （01109） 升0.6%；雅居樂 （03383） 破底低見3.61元後反彈逾1%；融創中國 （01918） 升逾2%；世茂 （00813） 升0.8%。

【09：39】早前宣布配股的中國有贊 （08083） ，股價今早跌一成，破底低見0.34元。

【09：38】【Uniqlo母企】迅銷績後復牌升逾3%　上季多賺三成、收益經營溢利創同季新高惟內地溢利減

【09：37】海航科技投資 （02086） 股價今早回吐8%，低見1.13元。

【09：36】滙豐 （00005） 早段升幅擴大至近2%，破頂高見54.7元。

【09：34】美團 （03690） 開市後跌幅擴大至6%，低見212.2元。另外，阿里巴巴 （09988） 跌4%；騰訊 （00700） 、小米 （01810） 跌逾1%；京東 （09618） 跌半成。

【09：29】金力永磁 （06680） 首掛開報30.8元，較招股價33.8元低8.9%，每手帳面蝕600元。

【09：27】協同通信 （01613） 逆市高開近15%。協同通信以0.25元配售最多5800萬股新股，配售價較上日收市價每股0.188元溢價約32.98%。

【09：24】中國信達 （01359） 低開11%，開報1.35元。

【螞蟻集團】國資中國信達突退出螞蟻消費金融20%股權認購　阿里美股即瀉3%

【09：21】恒生指數開報24185點，跌243點。恒生科技指數跌2.5%，報5649點。友邦 （01299） 、滙豐 （00005） 逆市升逾1%；阿里巴巴 （09988） 跌4%；美團 （03690） 跌近5%；騰訊 （00700） 跌逾2%。

【09：13】期指開報24232點，跌229點或0.9%。

【09：00】恒指黑期跌約143點，道指期貨升28點。

【07：45】【新股IPO】德盈控股2250下限2.05元定價　超購6.3倍一手中籤率30%（附分配結果連結）

【07：45】【開市9點半】中國信達突退出螞蟻消費金融股權認購　中概股急挫　高盛料內房違約率達19%

【07：45】港股ADR收報24247點，跌182點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報54.52元，較港收市價高0.87元或1.6%；騰訊 （00700） ADR折合報463.7元，較港收市價低11.5元或2.4%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報127.89元，較港收市價低4.31元或3.3%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美國勞動數據改善，PPI升幅亦按月收窄，美股早段上揚，道指一度抽高超過200點，惟其後倒跌，儲局官員再放鷹，道指收市跌176點，報36113點，納指跌381點或2.51%，報14806點；標指跌67點，報4659點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數

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