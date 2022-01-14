全球進入新冠疫情時代接近兩年之後，各地經濟復甦步伐不一，除了國際旅遊行業到最後才會回暖，各國努力在2022年將逐漸回歸到疫情前的正常的狀態。隨著Delta病毒的頂峰已經過去、疫苗接種率的提升以及開發出更有效的治療可能提升疫情防控，從而推動更加均衡的全球經濟增長。這意味著全球主要央行將會以此為契機，開始撤出疫情期間超常規的寬鬆措施。話說如此，各成熟經濟體將會顯現出細微的不同，各政府機構也會對經濟增長和通脹採取不同的應對措施。

在G3經濟體當中，美國正面對相當大的通脹壓力。實際通脹水平維持在高位已有數月之久了。隨著薪資按年增長見4-5%以及供給側擔憂的加劇惡化，聯儲局在今年12月的議息會議中宣佈將把縮減購債速度加速至每月300億美元的規模。如果目前的經濟增長勢頭得以維持，聯儲局很有可能2022年加息三次。

反觀，歐洲央行的步伐還是會比聯儲局緩慢。該央行料會縮減緊急抗疫購債計劃（PEPP），而資產購買計劃（APP）的淨購買卻可能將會擴大，使得量化寬鬆規模繼續保持在每月300億歐元的水平。歐洲央行在2022年的前幾個季度仍不太可能會加息。而日本的宏觀經濟數據仍舊十分羸弱。相比其他成熟經濟體，日本的通脹預期一直維持不變，退出寬鬆政策之路尚遠。

這些微小的差別將會體現在各國國債收益率曲線，其中估計美國國債收益率曲線將會在未來數個季度中整體趨平，和歷史上幾個加息周期所見的收益率曲線變化大致相同。從水平的角度來看，我們認爲10年期和30年期國債的收益率目前還是太低。當基本面再次發揮作用時，料10年期國債收益率將上升至1.5-2.0%區間的上半端。這將視乎聯儲局的升息速度以及聯邦儲備委員會是否會發表更鷹派的講話。這可能會大幅推升2年期至5年期債券的收益率，並對10年期債券產生較小的溢出效應。至於日本，估計其10年期國債的收益率目標將不會變動。料日本國債表現將會繼續優異，正如同其在今年兩次拋售潮那樣。如果10年期國債收益率目標仍維持在0%左右，其收益率最高也可能是0.20%。