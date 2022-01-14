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【美國加息】兩聯儲行長料今年加息三到四次　「從首次加息到決定允許縮表，間隔時間會比以前更短」

宏觀解讀 08:17 2022/01/14

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【美國加息】兩聯儲行長料今年加息三到四次　「從首次加息到決定允許縮表，間隔時間會比以前更短」

美國加息預期升溫，市場開始預計美國將於3月開始加息。獲提名聯儲局副主席、現任儲局理事的布雷納德（Lael Brainard）對3月加息持開放態度。另外，費城儲行行長哈克（Patrick Harker）以及芝加哥儲行行長埃文斯（Charles Evans），分別預計美國今年有機會加息三至四次。

高盛料7月開始縮表【下一頁】

布雷納德表示，聯儲會可能最早於3月份提高基準利率，以確保通脹壓力得到控制。她表示，聯邦公開市場委員會已經預計今年會進行數次加息，她認為一旦資產購買計畫結束，就會做好行動的準備，又表示還必須關注今年餘下時間將發布的經濟數據。

哈克贊成3月加息，預計今年將有三次幅度25基點的加息，又表示若通脹無法控制，相信還會有第四次加息。哈克預計，儲局將於2022年末或2023年初，即已進行足夠加息後開始縮表。他傾向於資產負債表中集中持有短期美國國債，隨著時間推移，資產構成將以國債為主，或只持有國債。

惠譽料明年底前加息6次【下一頁】

埃文斯同樣預計年內可能加息四次，指若通脹數據沒有足夠快的改善，加息四次也不無可能，但稱無法判斷兩個月後首次加息的可能性。埃文斯表示，從首次加息到決定允許縮表，間隔時間會比以前更短，預計不久就會做出決定。

相關文章：【美國通脹】副主席提名人布雷納德：相信儲局能控制通脹

相關文章：鮑威爾：倘需進一步加息降溫通脹 儲局會採取行動

責任編輯︰梁浩碩

 

經濟 加息 美國聯儲局 通脹

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