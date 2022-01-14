獲提名為儲局副主席的布雷納德暗示，3月將會加息以遏止通脹，並預計今年會多次加息。當買債計劃完結

便可以立即執行。

芝加哥聯儲行行長埃文斯更指，目前的貨幣政策立場無助對抗通脹，2022年3次各加息0.25厘，是一個不錯的開價，但有可能是4次。

若數據未能急速改善，費城聯儲行主席哈克亦表示，預期3月會加息25點子。周三時三藩市聯儲行行長戴利等共有3位行長亦支持3月加息。

至於縮減資產負債表，布雷納德指出，希望今年內會縮表，哈克預期年底或明年初。

鮑威爾早前亦表示，由於經濟增長強勁，已不需要太多的經濟刺激措施。

納指急跌2.5% Tesla瀉7%

美股憂慮加息，道指急跌176點；納指跌幅更達百分之2.5，跌穿15000關。

熱炒股急瀉，Tesla跌百分之7；Nvidia跌百分之5. 元宇宙概念股Roblox急瀉1成。

不過，受惠經濟復甦的航空及郵輪股逆市上升。

中概股告急 阿里美股低港3%

中概股全綫急跌，加上中國信達突然煞停60億人民幣入股螞蟻消費金融，一眾有監管風險的股份跌勢加劇。

京東美股跌百之7；騰訊音樂跌百分之6；富途跌百分之4；阿里美股低港股收市價百分之3. 恒指夜期跌99點。