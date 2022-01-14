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摩通：OPEC閒置產能減 油價今年劍指125美元

股市 02:01 2022/01/14

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摩通預計OPEC閒置產能減 ，從而推高油價的風險溢價， 油價今年劍指125美元。（法新社資料圖片）

摩根大通周三表示，預計今年石油輸出國組織（OPEC）的閒置產能將減少，從而推高油價的風險溢價。

摩根大通在一份報告中預測，今年油價將升至每桶125美元，2023年將升至每桶150美元。該行表示看到，市場日益認識到全球供應方面的投資不足。假設按現行配額計算產量，到2022年第四季度，OPEC的閒置產能將從2021年第三季度的13%降至總產能的4%。

摩根大通還表示，當前正處於一個關鍵時期，其他產油國的生產也步履蹣跚。OPEC+產油國投資不足和疫情後石油需求上升的共同作用，可能會導致潛在的能源危機。

摩通的觀點比美國能源信息署（EIA）樂觀得多，後者周二預計紐約原油價格2022年為每桶71.32美元，之前預計為每桶66.42美元；布蘭特原油價格2022年為每桶74.95美元，之前預計為每桶70.05美元。

華爾街大行高盛也看漲油價。高盛集團大宗商品研究全球主管柯里上周表示，該行極度看漲大宗商品，可能出現長達10年的超級周期。他表示，如果伊朗沒有恢復出口，今年可能會看到油價達到每桶95美元。上個月該行預測，隨著需求增長超過供應增長，油價可能在2023年達到100美元。

相關新聞：高盛預計美國原油價格2022年將走高

【國際油價】OPEC+據報同意明年1月維持增產計劃　油價急挫

責任編輯：李勝君


 

美股 布蘭特期油 紐約期油 伊朗 疫情 能源危機 石油 商品 石油輸出國組織

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