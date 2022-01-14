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【開市9點半】中國信達突退出螞蟻消費金融股權認購　中概股急挫　高盛料內房違約率達19%

股市 06:45 2022/01/14

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阿里巴巴 （09988） 再現負面消息，四大國有資產管理公司中國信達  （01359） 在舉行臨時股東大會前，突然宣布不參與認購螞蟻消費金融，原因是「基於商業上的考慮」，此前信達原本出資60億元人民幣，增資後，由無持股變成增加持股至20%。消息觸發阿里巴巴美股下挫，並重新觸發投資者對中概股的監管憂慮。

中國信達去年12月2日的臨時股東大會，表決了特別決議案，參與中國華融 （02799） 的增資及相關授權，獲99.99%支持通過。另外，在12月底宣布，酒正超及王正民獲中國銀保監批准任職中國信達總裁助理。

另外，為免債務債約，多間房企尋求債務展期或置換，最新一隻恒大境內債獲延期半年兌付，惟面對巨大的還債壓力，高盛上調內房債違約率的預測至19%，較此前預期高7.5個百分點。

重點新聞：

1）【螞蟻集團】國資中國信達突退出螞蟻消費金融20%股權認購

2）【內房危機】「20恒大01」債權人准延期半年兌付　要求承諾「不逃廢債」

3）【內房危機】高盛上調內房債違約率至19%　1月餘下時間有280億債券到期

4）【內房危機】碧桂園被指擬發3億美元可轉債但未獲足夠需求　公司否認

5）【2022展望】瑞銀財管李智穎：監管政策衝擊已幾乎全數反映、今年中資股回報料達15%　看好四大主題

6）【Omicron】瑞士百達資管：Omicron不會打擊股票表現、樂觀經濟前景維持穩固牛市　中資股估值具吸引力

7）【Uniqlo母企】迅銷上季多賺33%、收益經營溢利創同季新高　內地溢利大幅下降

8）【大行報告】里昂：新世界全年股息至少維持2.06元　中港銷售料達標、升級至「買入」

9）【業績｜零售股】莎莎上季營業額按年增4.7%至9.8億　線上業務營業額增兩成

中概股急挫：

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欄名 : 開市9點半

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中國信達（01359） 阿里巴巴－SW（09988） ADR 阿里巴巴 港股

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