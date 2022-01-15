【清酒新世界@iM網欄】山形清酒 竹の露酒造埸．一

如今越來越多人都在尋找來自山形縣的清酒，比喻高木酒造的十四代、龜之井酒造的くどき上手、冨士酒造的榮光富士、水戸部酒造的山形正宗、楯の川酒造的楯野川、酒田酒造的上喜元、出羽櫻酒造的出羽櫻、新藤酒造店的雅山流等等……相信大家對這些品牌都不陌生吧？山形縣內有54家酒造，但其中大部分是在江戶時代之前就已經成立了的老字號酒造，想不到吧？

山形以其美味的佐藤錦櫻桃、蕨餅和芋煮鍋而聞名。正如山形大體分為四個地區一樣，擁有該地區獨特的美味產品，這裡釀造的清酒也具有每個地區獨特的味道。正如山形的名字所暗示的，這片四面環山的土地是一塊擁有豐富優質水源的土地。山形的清酒釀造歷史可以追溯到安土桃山時代。

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現今在日本各地酒廠眾多，同時間也成為了清酒的新時代，很多酒造已經在開發新的釀造方法，以嶄新的釀造手法成為清酒的先鋒。可以說山形縣是統一地酒品牌的地方，許多山形縣酒造都是成就地酒的地方，這包括我們將會開始介紹的竹の露酒造埸，這家酒造可能沒有十四代的名位響亮，沒有榮光富士有趣的酒標，沒有楯野川的大型規模，但絕對有不同的品味，且一樣的實力來跟山形縣各大著名的品牌較量一番。

竹の露酒造埸

地址：山形県鶴岡市羽黒町猪俣新田字田屋前133番地

電話：0235-62-2209 官網：https://www.takenotsuyu.com

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作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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