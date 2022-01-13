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【宏觀術數@iM網欄】壬寅流年展望 武曲化忌「斷、舍、離」及新春開工吉日

名人薈萃 09:14 2022/01/13

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新冠病毒的變種Omicron突然來勢兇兇殺入香港，特區政府收緊防疫安排，使剛從聖誕才稍為鬆口氣的飲食及娛樂業界，剎那間又仿似墜進深淵，兩星期前本欄談及過新歲開局會由辛丑年辛丑月的雙重文昌化忌，走到正月壬寅年壬寅月武曲化忌重疊主收入中斷或倒閉潮，至今情況也真的未許樂觀，現時政策底下也只好寄望疫情早日放緩，讓業界盡快於三陽啟泰之時重現生機。

武曲化忌「斷、舍、離」

前期亦分析過壬寅流年的另一個四化星特色是天梁化祿，帶保險賠償性質，也主貪腐瀆職性質，冬至過後氣機開始步入新歲，上周保監和泰加保險事件擾讓好一會，似乎已給予明歲先兆，相信保險及信貸方面問題，會在年內更為明顯和困擾各地經濟發展。天運大局既然如此，個人或企業趨避方向，便可參考武曲星特星是剛決及「快、準、狠」，也就是該停止的不妨採「斷、舍、離」方式止蝕，保留實力讓天府化科的信譽和紫微的運籌掌控的力量得以發揮，反而較大機會藉天梁星先逢凶、後化吉，歷困難而得解決的化厄解困特性重新啟動，轉危為機。事實上，壬年和癸年都是傳統飛星八運之末，寅年又是「四生四馬」之地，多作變化及留意國外、外地商機，會較為有利，同時也符合天運先破後立，好迎接未來九運來臨。

以大玄空風水來說，香港的來水自西北及西方， 來歲是六白及七赤星飛臨（五黃入中和「元旦盤」伏吟），六白在現時元運雖退氣仍算吉星，惟再加上七赤重逢，六七交劍煞本主血光，新歲又是武曲化忌易招血光意外，恐怕未來一年交通及工業意外傷亡會較為嚴重，引起的索償也易滋生更多的問題。特別是星座為寶瓶座或生肖屬鼠的朋友，流年本身已有羊刃星坐守，又有土星，今年出入宜加倍小心。

再以天星來說，春節後第一個節氣「立春」（2月4日），太陽星和土星於寶瓶座會合，於本港經濟宮，且土星為宮主星，也是主經濟及投資市場易有蕭條退縮的趨勢，睇定形勢該退則退保留實力於壬寅年未嘗不是好策略。

 

【青姐話】金融豬肉即食麵   基建水泥多概念

 

新春開工吉日：

既然臨近新春，也談一下開工吉日，方便讀者們藉天運催吉加強個人運勢。在一般吉日開工吉日選擇上，早前談過正月為壬寅年壬寅月，天干地支相同，力量加強，一般來說可以選擇：

正月初八 2月8日壬辰日：是日天干也年、月、日壬干「天元一氣」，中午時段拜神及開年飯會適合大部份年命人仕，特別利於五行喜水的朋友，否則亦可得力於玄空天運而獲益。但是要留意生肖屬狗者相沖不宜。

正月初五 2月5日己丑日：為玄空吉日，配合吉時（辰時早上7-9時真太陽時為準）可成「一卦純清」吉格，很利於開展新項目、祈福，配合坐向也利於風水催吉。雖然通勝上為「閉日」，由於是吉日並不忌。生肖屬羊者相沖則稍不宜。

再之後的吉日便是2月10日甲午日，可能對朋友們稍後，不過卻是很不錯的日子，並且也是可以配合成「一卦純清」吉格。可選擇吉時為未時（下午1~3時真太陽時為準），並旺貴人。不過力量強的吉時較宜配合本身年命為佳。是日沖生肖屬鼠者。

 

【溫股知新】重溫見底指標    升勢漸趨全面？

作者_區日謙簡介：

術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

 

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撰文 : 區日謙

欄名 : 宏觀術數

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