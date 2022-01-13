【一起酒過的日子@iM網欄】餐廳酒單上最重要的酒：單點香檳

我有個壞習慣，就係每次去餐飯食飯，都會第一時間向侍應要個 wine menu ，唔飲都要睇吓。

所謂最怕改壞名，我認為餐廳最怕入錯酒。

如果酒單上有幾百支酒故知然好。因為選擇多，一定有一些令人喜出望外的。但我要睇的不是酒單的長短，而是其中的一支酒。

我認為整個餐廳最重要，最有代表性的一支，是 by the glass 的香檳，即是你可以只叫一杯的香檳酒。

點解？因為酒單上 by the glass 香檳酒通常只有一兩支，而且是整個餐單上的第一個 item 。

第一支酒喎，對餐廳來說，這絕對是個大難題。不能太冷門，也不能太大路，不能太平，也當然不能太貴，這裡貴的意思是價值。 5 百蚊一杯？如果是物有所值的，我相信會點的大有人在。

餐廳走的路線以及餐廳上上下下在食物上放了多少心思，也許在酒單上 by the glass 的香檳酒都可以就是一眼睇晒。

究竟餐廳會放一瓶大牌子的香檳，還是小品農莊香檳，還是走中間路線，都多少說明了一切。

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最近到了一間叫 Brut 的 fusion 餐廳。一攞起個酒單，心諗：掂！有意思！

Brut 的餐廳不大，所以菜單和酒單都一樣精簡，但睇得出全部有深思熟慮過。

酒單上的 by the glass 香檳酒是出自 Roger Coulon 的，未飲過，正！

Roger Coulon 這家中小型的農莊香檳廠到今天是由第八代傳人主理，差不多是全天然方法語酒，每年出產不算多，只有 9 萬瓶左右，而且在香港少有餐廳會入貨，不是因為它不受歡迎，而是少有餐廳夠膽把它放在酒單上。這一點多少證明了 Brut 對自己的眼光有信心。

其他的不評論，總之所有菜式和他們的 by the glass 香檳酒一樣，都有驚喜而且性價比高。

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作者_張天遠簡介： 前傳媒人丶品牌策劃雜工。深信讀萬卷書不如飲萬杯酒，轉轉折折間開始深入研究農戶香檳（Grower Champagne），並強逼身邊朋友邊飲香檳邊聽我嘮叨香檳故事。夢想開一家良心有性格的香檳吧。

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