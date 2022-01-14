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【配股潮】中信證券確定H股配股價為17.67元

股市 00:06 2022/01/14

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【配股潮】中信證券配售19億AH股 涉資最多280億人幣、中國中信建議認購最多66億人幣

中信證券 （06030） （滬：600030）通過配股議案，中信證券指，將按每10股配售1.5股的比例向AH股股東配售，配股價為每股14.43元（人民幣；下同）（約17.67港元），較H股收市價20.8元折讓15%，將分別發行不超過15.97億股A股和3.42億股H股供股股份。

中信証券去年純利近230億人幣　按年增54.2%，可看【下一頁】

中信證券指，配股額將不超過280億元，其中，A股集資額不超過230.65億元，H股配股募集資金總額不超過49.35億元。資金擬全部用於發展中信証券資本中介業務、增加對子公司的投入、加強信息系統建設以及補充其他營運資金。

中信證券大股東中信股份 （00267） 將認購供股股份。中信發通告指，已不可撤回地向中信証券承諾，認購本次供股項下其將獲配的全部供股股份，並在H股供股股份額外申請項下申請額外H股供股股份。集團在建議認購供股股份項下應付的最高總代價為約66.24億元，包括（1）中信有限全額認購其獲配 2.9995億股A股供股股份之代價約43.29億元；（2）全額認購暫定可獲配的5640萬股H股供股股份，代價約8.14億元；及（3） H 股供股股份額外申請項下最高認購代價14.81億元。

相關報道：【配股潮】融創中國折讓15.3%配股　淨籌44.8億、五成作償還貸款　股價跌逾22%穿配售價

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港股 中信証券（06030） 中信股份（00267） 配股 A股 H股

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