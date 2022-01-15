【Mosaic慢慢砌@iM網欄】潮州文化遺產 嵌瓷

在家整理以前的文化版報紙，發現一種盛行於閩潮台地區的傳統藝術，與馬賽克有異曲同工之妙。這種工藝在福建一帶稱為剪瓷雕，潮汕一帶稱為嵌瓷。馬賽克因為西方的基督教得以發展，無獨有偶，嵌瓷或剪瓷雕也是與神明有關，在廟宇屋頂作為裝飾的手法。

廣東的廟宇家祠的屋頂屋脊會有許多石灣公仔作為裝飾，內容有八仙過海，三國演義，歷史故事等，而嵌瓷或剪瓷雕則是用彩色碎瓷，砌成上述這些人物，另外也有龍鳳孔雀或花團錦簇等吉祥題材。

▲ 嵌瓷歷史人物（網上圖片)



潮州嵌瓷在 2011 年已經被列入第三批國家非物質文化遺產，早在明代萬曆年間已在民間運用。本來當地木雕工藝也是歷史悠久，技巧精湛，但木材不耐日曬雨淋，正值那時瓷器在潮汕生產發達，正巧成功製成了五彩瓷，人們開始嘗試把生產過程中碎了廢棄的瓷片剪裁成簡單的花卉，然後鑲嵌在建築物上，不僅亮麗閃耀，還經得起風吹雨打。

▲ 鳳凰朝牡丹（網上圖片)

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到了清代，隨著潮汕一帶興建豪華的宅第及祠堂之風甚盛，對建築的裝飾也要求華麗耀目，閃閃生輝的嵌瓷自然受到追棒。瓷器生產商與嵌瓷藝人緊密配合合作，燒製低溫彩色瓷碗，鑲嵌成平雕、浮雕或立體的圖案，裝飾於建築的屋面、屋角、屋檐、門壁或牆壁上。

潮州嵌瓷的製作過程有數十道工藝，包括塑胚胎、縛坯架、塑胚型、剪瓷片等。最有趣是師傅們用一種比較厚的剪刀把彩色瓷碗敲碎，再沿着瓷片邊界剪切成形，感覺需要好長時間的練習，才能達到那麼高超的技巧。

嵌瓷的黏合劑不是膠水，而是貝灰、紙灰泥加紅糖漿混和，好好味道似的。加了紅糖，會不會惹蟻？有點好奇。完成了瓷片鑲嵌，還要用白水泥填縫，之後再用色彩加工修飾，才算完成。

▲ 用剪刀剪切瓷片（網上圖片)



潮州嵌瓷與福建的剪瓷雕有不同的，是不僅在建築，日常的裝飾也有。在建國初年，開始有藝人嘗試製作嵌瓷屏畫等獨立於建築的藝術作品，還加入玻璃珠、膠片等現代物料。瓷器燒製以電爐代替了木炭爐，人物頭部就會專門燒製一件整體的，而非鑲嵌出來，當然，現代瓷釉的色彩也是更加豐富。這些推陳出新的作品頗受西方的歡迎，幫國家賺了不少外匯。

說來慚愧，身為潮陽兒女，現在才知道自己的傳統有那麼精工超卓的絕藝，好想快點回去觀摩拜訪那些老建築，老工匠！

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作者_洪捷簡介： 女性，曾任職文化藝術版記者多年，著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室，八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會（AIMC ）會員，2018年參展該會雙年展。2019年4月舉行了首次個展。

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