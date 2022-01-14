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【螞蟻集團】國資中國信達突退出螞蟻消費金融20%股權認購　魚躍醫療：方案待更新

新經濟追蹤 20:36 2022/01/14

分享：

中國信達將不參與螞蟻消費金融股權認購　阿里美股現跌2.6%

四大國有資產管理公司中國信達 （01359） 早前宣布出資60億元（人民幣，下同）現金認購螞蟻消費金融，原定完成增資後，將會持有螞蟻消費金融24%的股權。不過，中國信達在今晚發表通告，指公司經進一步商業上審慎考慮，與目標公司協商後，將不參與是次股權認購。

魚躍醫療：待更新增資方案後 再評估

阿里巴巴 （09988） 股價曾跌4.2%，低見132.2元，收報129.3元，跌2.2%；中國信達股價全日跌9.9%，收報1.37元。

另外，上月與信達一同宣佈對螞蟻消費金融增資的舜宇及內地公司魚躍醫療，亦稱收到螞蟻消費金融通知，暫緩本次增資。舜宇發通告指，目標公司即螞蟻消費金融，已於1月13日發出通知，知會舜宇由於若干認購人退出股權認購協議，目標公司決定暫緩本次增資。魚躍醫療指，由於本次增資方案尚需進一步調整，魚躍醫療、螞蟻消費金融及其他各合作方協商一致，暫緩本次增資相關事項，待更新增資方案後，重新評估相關投資事宜。

中國信達60億人幣認購螞蟻消費金融20%股權【下一頁】

螞蟻消費金融在上月底公布增資計劃，向多間內地機構增資220億元，完成增資後，公司註冊資本由80億元增加至300億元。

當中，螞蟻集團認購110億元，仍維持50%的持股比例，為螞蟻消費金融的單一最大股東。緊接著的中國信達認購60億元，而舜宇光學 （2382） 計劃出資18億元，將成為第三大股東。

中國信達表示，不參與是次股權認購不會對公司經營和財務狀況產生重大不利影響。

相關文章：【虛擬銀行】螞蟻銀行拒燒銀紙吸客　推「東主貸」針對小微企、強調可持續業務模式

【ET財智Talk】建構元宇宙世界　教你揀潛力晶片股（立即收看）

記者：梁安琪

港股 阿里巴巴 阿里巴巴－SW（09988） 美股 金融 中國信達（01359）

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