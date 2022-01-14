【通貨膨脹】美國富豪Mark Cuban：比特幣和黃金皆非抗通脹工具

通脹持續高企，不少投資者把目光放到一些對抗通脹的對沖工具上。近日，美國億萬富豪庫班（Mark Cuban）認為，比特幣不是，也永遠不會是對抗通脹的對沖工具。

庫班周二（14日）在社交媒體Twitter被問及他對狗狗幣等加密貨幣的看法時，庫班稱與比特幣相比，狗狗幣「比彩票好」，稱做一個1年表現的比較，買狗狗幣很划算，比買彩票還划算。

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傳統上黃金是對沖通脹的工具，近年亦有投資者和學者視比特幣為一種通脹對沖工具。但並他不認為黃金或比特幣有助於緩解價格上漲壓力對投資組合的影響，覺得只是一種營銷噱頭，「因為黃金不是一種通脹對沖工具。這只是一個營銷口號，就像比特幣一樣。」

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責任編輯：黃苑筠