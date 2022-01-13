  • 17°C
香港時間 : 2022114日 (五) 00:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【加密貨幣】去年定為法定貨幣　傳薩爾瓦多炒燶比特幣蝕千萬美元

股樓投資 23:56 2022/01/13

分享：

中美洲國家薩爾瓦多去年將比特幣（Bitcoin）列為法定貨幣，為全球首個國家。不過，近日比特幣價格波動，據《彭博》統計，薩爾瓦多政府帳面虧損逾千萬美元。

薩爾瓦多從去年9月開始買入比特幣，據總統 Nayib Bukele在Twitter上發布的相關文章估計，他為該國購入了至少1,391枚比特幣，買入均價為51,056美元，總成本約7,100萬美元。

同場加映：【溫股知新】重溫見底指標 升勢漸趨全面？

若薩爾瓦多政府沒有出售任何比特幣，以比特幣現價計算，其持倉總值至今已蒸發14%，價值降至約6,100萬美元，帳面投資虧損約1,000萬美元。

【延伸閱讀】瑞銀予恒指今年目標27000點 看好3大板塊 高盛選出近20隻首選港股　【下一頁

    點擊圖片放大
    +19
    +18

同場加映：【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

 

虛擬貨幣 虛擬貨幣種類 薩爾瓦多 比特幣

上一篇文章

【通貨膨脹】美國富豪Mark Cuban：比特幣和黃金皆非抗通脹工具

下一篇文章

【一起酒過的日子@iM網欄】餐廳酒單上最重要的酒：單點香檳
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

長沙灣映築示範單位　322呎間出實用四正兩房　露台自帶摺疊式晾衫架
長沙灣映築示範單位　322呎間出實用四正兩房　露台自帶摺疊式晾衫架
【多圖】上車客趁疫情出門搵平盤　510萬買嘉湖池景實用兩房　業主放盤僅一周減足4次價
【多圖】上車客趁疫情出門搵平盤　510萬買嘉湖池景實用兩房　業主放盤僅一周減足4次價
【理財熱話】港男月入3萬卻是月光族 開支包括「陪女朋友費」 銀行存款僅5位數 嘆「唯一儲到錢的竟是MPF戶口」
【理財熱話】港男月入3萬卻是月光族 開支包括「陪女朋友費」 銀行存款僅5位數 嘆「唯一儲到錢的竟是MPF戶口」
【換利是錢】明日起可網上預約換新鈔　一文了解三間銀行安排詳情
【換利是錢】明日起可網上預約換新鈔　一文了解三間銀行安排詳情
【二手成交】怕樓市出事　趁仲有賺即賣樓套現　現搬回與家人同住
【二手成交】怕樓市出事　趁仲有賺即賣樓套現　現搬回與家人同住
【樓市熱話】大埔半新盤車位 月租開價7000惹熱議 新屋苑愈租愈貴 以後搭的士更化算？
【樓市熱話】大埔半新盤車位 月租開價7000惹熱議 新屋苑愈租愈貴 以後搭的士更化算？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款