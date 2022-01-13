【加密貨幣】去年定為法定貨幣　傳薩爾瓦多炒燶比特幣蝕千萬美元

中美洲國家薩爾瓦多去年將比特幣（Bitcoin）列為法定貨幣，為全球首個國家。不過，近日比特幣價格波動，據《彭博》統計，薩爾瓦多政府帳面虧損逾千萬美元。

薩爾瓦多從去年9月開始買入比特幣，據總統 Nayib Bukele在Twitter上發布的相關文章估計，他為該國購入了至少1,391枚比特幣，買入均價為51,056美元，總成本約7,100萬美元。

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若薩爾瓦多政府沒有出售任何比特幣，以比特幣現價計算，其持倉總值至今已蒸發14%，價值降至約6,100萬美元，帳面投資虧損約1,000萬美元。

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責任編輯：黃苑筠