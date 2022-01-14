【理財智慧】賣張自拍都賺幾萬蚊？ 一文了解NFT投資機遇

最近有網民在網上討論區連登發文，題為「真係乜NFT都有人炒」，事緣有網友發現，有位男生將自己的自拍照片以NFT形式放在網上發售，一張售價以港幣千元計，令不少網民十分「葡萄」。本文便會簡介NFT投資、如何購買和投資建議，令有興趣的讀者可以了解更多。

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NFT投資

NFT全名為非同質化代幣 (Non-fungible Token) ，是一樣與虛擬貨幣完全相反的投資，虛擬貨幣的賣點是同質性；NFT投資主要賣點是非同質性，所有投資物都是獨立存在的。與之前提及的虛擬土地類似，每樣NFT投資都有方法證是你是擁有人和其他人不能複雜你的東西，是獨一無二存在的，包括音樂、藝術品、卡牌都有價有市。

不同公司和名人都投資

一個市場最重要是有沒有認受性，隨著NFT興起，不少大型公司都參與其中。例如美國職業籃球聯賽(NBA)發行了一個名為NBA top shot的項目，主要出售球員精彩入球的短片，而且有價有市。一段現時效力於LA Lakers球員LeBron James入樽的短片，最終以387,000美元成交。

同樣地，不少名人都推出自己的NFT。例如台灣明星周杰倫在今年推出了自己的PhantaBear NFT ，在開賣首日已經創下1,000萬美元的金額，其NFT甚至成為二級市場交易的第三高NFT交易紀錄。

NFT在香港

在香港，不少的名人和公司也推出自己的NFT，例如資深傳媒人蕭若元將一段36字粗口短片以NFT形式出售，最終在去年8月以4以太幣成交(折合約104,000港元)。也有香港的公司推出自己的NFT產品，以報章《南華早報》為例，推出了一項名為ARTIFACT的計劃，將昔日舊聞變成NFT出售。

OPENSEA及投資方法

OPENSEA是現時最大的NFT交易平台，最近剛完成C輪投資，預計現時市值已超過一百億美元。但隨普不同的虛擬貨幣公司加入NFT交易市場，預計該市場日後將會更加百花齊花。如果想在OPENSEA購買NFT產品，首先需要設置一個虛擬貨幣的戶口，再透過銀行轉帳買入以太幣。

每件NFT都有兩種方法購買，分別為定價和拍賣價，前者較容易理解，賣家定下多少價錢、買家便可以按自己需要購買，但也有一個遞減機制，如果NFT上架後無人問律，價格便會慢慢降低，類似清倉的概念。後者便是最簡單由買家出價，最後價高者得，那些天價的NFT便是由後者的拍賣機制而來。

買了之後如何賺錢

「可能有讀者也會想買了之後如何再轉售?」 在買入或自制了NFT後，可以再次在NFT平台上架 (包括OPENSEA)，當然不同的NFT平台也會有手續費用，因此OPENSEA已經成為主要的一手和二手NFT市場。最近著名的網上拍賣平台eBay也開放 NFT買賣，但目前只限用信用卡或PayPal付款。

自拍事件

有一位名為Ghozali_ghozalu的網友在OPENSEA平台出售自己的自拍照，他指自己現時22歲，但自18歲起每日都會在電腦前自拍，他將自己多年來的自拍制成NFT出售，雖然聽起來是一個無稽的事件，誰知「有價有市」。一張照片最便宜都要幾千港元、有部分甚至過萬港元。

投資價值

「一轉手就賺幾十倍」作為時下最流行的投資產品，愈來愈多人都進入市場。正如投資藝術品一樣，投資NFT最大價值是持有、未來價值和真偽性。持有即易於儲存和攜帶，每一件都可以儲存，又不需要花錢保養；未來價值正如藝術品，「愈擺愈值錢」是投資於未來。最後便是真偽性，所有NFT都有其獨特性，不會被複製。 但投資總有風險，作為精明投資者要選擇合適的投資產品。

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責任編輯：陳佳恩