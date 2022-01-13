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【Tesla】馬斯克坦言特斯拉進軍印度進展有限 指責政府對進口電動車徵收重稅

環球政經 21:48 2022/01/13

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特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk) 周四 (13 日) 發表推文表示，目前特斯拉進軍印度市場的進展有限，並指面對來自政府的大量挑戰。印度政府則否認馬斯克推文上的指控，認為他試圖運用社群媒體向政府施壓。

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【青姐話】金融豬肉即食麵   基建水泥多概念

據悉特斯拉與印度政府莫迪政府之間的談判已經持續數年，雙方對是否在當地建廠，以及印度的進口關稅等問題有重大分，因此談判持續陷入僵局。馬斯克表示，印度對電動汽車的進口稅對價格為4萬美元或以下的電動汽車徵收60%關稅，對價格在4萬美元以上的電動汽車徵收100%關稅，其進口關稅是世界上所有大國中最高。

【溫股知新】重溫見底指標    升勢漸趨全面？

去年10月，印度一名部長要求特斯拉在印度不要銷售中國製的電動汽車，呼籲這家公司在當地建廠以生產及銷售、出口汽車。然而目前雙方仍未就此達成共識。鑒於Tesla，Starlink等計劃在印度均遇上極大阻力，因此有專家認為馬斯克在印度的前景並不樂觀。

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記者：鄭日棱

電動車 汽車 莫迪 Tesla 印度

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