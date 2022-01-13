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【鄭裕彤姪孫】北燃藍天再炮轟鄭明傑凌駕內部控制　導致3項交易未按上市規則披露

股市 21:45 2022/01/13

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【鄭裕彤姪孫】北燃藍天炮轟鄭明傑凌駕內部控制　導致3項交易未按上市規則披露

停牌接近一年的北京燃氣藍天 （06828） 發公告指，新管理層注意到2014年至2018年間，有3項交易此前未有遵守上市規則，當時未有須予公布；有1項已審閱交易過往錯誤分類為股份交易。

北燃藍天新管理層同時炮轟新世界 （00017） 創辦人鄭裕彤姪孫、集團前非執董兼副主席鄭明傑，指鄭明傑未經當時董事會批准的情況下代表公司簽訂交易，又直斥鄭明傑凌駕於內部控制之上，包括未保留適當文檔記錄，導致北京燃氣藍天延遲披露上述交易或錯誤分類交易。

北燃藍天去年淨虧損擴大至36.8億元　法證調查指鄭明傑凌駕於公司內部控制之上，看【下一頁】

北燃藍天延遲披露的3項交易包括：

（1）2015年收購油管連接管理商遼河曙光95%股權，代價為9575萬人民幣；

（2）2016年至2018年間斥資4000萬港元認購Taiping Quantum基金，同時與思豐投資訂立10份投資管理協議，涉及投資金額1.41億港元及服務費424.8萬港元，以及北京燃氣藍天、寧夏北藍及森田企業訂立三方協議，將Taiping Quantum及思豐投資管理總額為1.82億港元的基金將轉撥至森田企業；

（3）2017年8月與新百福訂立信託協議，向對方貸款4462萬人民幣，年利率18厘，為期6個月，其後再提供一筆額外貸款，涉約 761.62萬元，年利率為5厘。

北燃藍天又提到，2014年9月收購四川富瑞德75%股權的交易被錯誤分類為「股份交易」，北京燃氣藍天稱，上述交易應為「須予披露交易」

北燃藍天：無法確定協議是否經公平磋商、符合公司及股東整體利益

北京燃氣藍天炮轟，上述協議乃由鄭明傑未經當時董事會或無當時獨立非執行董事參與的情況下舉行會議批准，由於鄭明傑2021年11月被罷免董事職務，且並無有關協議的原因的文檔記錄，無法確定協議是否經公平磋商，以及是否符合公司及股東整體利益

 

北燃藍天強調，公司已加強內部控制制度，避免再次發生類似事宜。北京燃氣藍天又稱，正與專業顧問緊密合作，並採取適當步驟履行復牌指引，會繼續停牌。

鄭家純侄兒鄭明傑涉經濟犯罪　北燃南天：運作如常（第三版）

北燃藍天獲吉林管道燃氣特許經營權項目　有效期30年

記者：李哲毅

港股 北京燃氣藍天（06828）

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