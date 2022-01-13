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【二手樓價】減價潮下嘉湖山莊多交投　本月成交半數低於市價　三房套呎價跌穿1萬元

股樓投資 21:45 2022/01/13

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疫情下二手市場上出現許多減價求售的放盤，其中藍籌屋苑天水圍嘉湖山莊情況顯著，當區代理指，屋苑本月暫錄12宗成交，當中半數低於市價成交。

中原文家輝表示，嘉湖山莊樂湖居11座低層A室成交，實用面積為639平方呎，三房套房間隔，外望開揚園景，最初開價680萬元，累減60萬元或約9%，新近以620萬元沽出，實用呎價9,702元。買家為同區上車客，睇樓近半年，由於預算有限，故遲遲未成功入市，近日適逢上址業主再度調整售價至640萬元，買家即把握機會，睇樓後隨即還價入市。

文家輝指，原業主於2008年2月以136.8萬元買入單位，持貨近14年轉售，賬面獲利483.2萬元，單位期內升值約3.5倍。

同場加映︰【溫股知新】重溫見底指標 升勢漸趨全面？

此外，中原馬斯力表示，嘉湖山莊麗湖居1座低層H室成交，實用面積550平方呎，三房間隔，單位去年11月叫價630萬元，後來調低至610萬元，最後再減兩口價，最終以565萬元沽出，累減幅度達1成，折合實用呎價10,273元，較市價低約5%。

代理指，原業主於1996年5月以167萬元一手買入單位，因看淡後市，見農年新年漸近，故減價出售，現成功沽出，帳面仍然獲利398萬元，單位26年間升值2.4倍。

長沙灣映築示範單位　322呎間出實用四正兩房　露台自帶摺疊式晾衫架【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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