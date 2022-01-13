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【內房危機】萬科下調境內債「19萬科01」票面利率至2.5%　投資者可以100元人幣回售

股市 21:41 2022/01/13

分享：

萬科下調「19萬科01」票面利率至2.5%　投資者可以100元人幣回售

萬科企業 （02202） 宣布，將會下調境內人民幣債「19萬科01」的票面利率，由原本的3.65%調整至2.5%。換言之，投資者每持有一張面值為100元人民幣的「19萬科01」，每年到付利息原本為3.65元人民幣，而由下一次付息起，這一數字將會縮減至2.5元人民幣。

萬科表示，根據在2019年發行該筆債券的條款，萬科有權在債券存續期的第三年末，調整這張債券接下來兩年的票面利率。因此，根據公司現時的實際情況以及市場環境，決定下調「19萬科01」的票面利率。同時，根據條款，現時持有這筆債券的投資者，可以選擇行使回售選擇權，在1月10日至1月14日期間進行登記，將以每張債券100元人民幣的價格回售，回售資金將在2月28日到賬。

「19萬科01」在2019年發行，發行規模達20億元，若不計回售股份，在調整票面利率後，萬科就這筆債券的利息支付將減少2300萬元。根據彭博數據，「19萬科01」最新報100.15元人民幣。

相關文章：【內房危機】世茂遭標普下調評級至B－、預告2月或再降級　萬科傳洽購資產、今彈兩成

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記者：梁安琪

港股 債券 萬科 萬科企業（02202）

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