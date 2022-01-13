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【異動股】希瑪眼科跌逾一成　折讓逾9.7%配股兼遭大股東減持

股樓投資 21:21 2022/01/13

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希瑪眼科（03309）公布，擬以每股6.48元(較昨天收市折讓逾9.7%)先舊後新方式配售7,650萬股，料淨籌近4.91億元，擬用作併購、擴大醫院和服務網絡及撥充集團一般營運資金。今日股價最終急跌逾一成。

同場加映  【溫股知新】重溫見底指標 升勢漸趨全面？

 

同時，公司大股東兼主席林順潮也以同價出售1,350萬股舊股，套現8,748萬元。完成交易後，林氏於希瑪持股將由60.3%，降至55.4%。

 

【2022年部署】中金指港股估值低 今年將均值回歸 摩通推薦11隻中資價值股

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【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

 

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撰文 : 周兆邦

希瑪眼科（03309） 港股

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