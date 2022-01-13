【異動股】希瑪眼科跌逾一成　折讓逾9.7%配股兼遭大股東減持

希瑪眼科（03309）公布，擬以每股6.48元(較昨天收市折讓逾9.7%)先舊後新方式配售7,650萬股，料淨籌近4.91億元，擬用作併購、擴大醫院和服務網絡及撥充集團一般營運資金。今日股價最終急跌逾一成。

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同時，公司大股東兼主席林順潮也以同價出售1,350萬股舊股，套現8,748萬元。完成交易後，林氏於希瑪持股將由60.3%，降至55.4%。

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