【大行點睇】富瑞指雅居樂有可能無法償還債務　削目標價四成予「跑輸大市」評級

富瑞發表研究報告指，雅居樂集團(03383)由於銷售疲弱而愈來愈有可能無法償還近期債務，及其土地儲備枯竭以及對旅遊項目的潛在需求疲弱，預計2022年雅居樂的銷售額將按年下降8％。該行將其評級由「買入」下調至「跑輸大市」，下調目標價41％至3.26元。

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該行指，雅居樂的資產處置可能會損害其核心基本面，導致其利潤率大幅壓縮，導致收益下跌。該行將其2021至2023財年的盈利預期下調多達40％，預計未來幾年雅居樂的派息率可能會大幅降低至10％，而之前為35％至50％。集團今日股價跌逾一成。

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