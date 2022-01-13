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【內房危機】「20恒大01」債權人准延期半年兌付　要求承諾「不逃廢債」

股市 21:19 2022/01/13

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【內房危機】中國恒大通過「20恆大01」債券持有人會議 45億元人幣內債獲延期兌付

中國恒大 （03333） 宣布通過發行規模45億元人民幣的「20恒大01」債券延期兌付議案。議案指，回售債券的兌付日將從1月8日延至7月8日，回售以及未回售部分的付息日亦延至7月8日。債券持有人會議通過後，「20恒大01」債券將於17日開市復牌。

會議審議《關於變更本期債券持有人會議相關時間的議案》、《關於調整「20恒大01」債券本息兌付安排的議案》及《關於要求發行人承諾「不逃廢債」的議案》。分別獲得逾77.9%、72.3%及85%的出席者讚成。

《關於變更本期債券持有人會議相關時間的議案》：召開通知由10日縮至1日。

《關於調整「20恒大01」債券本息兌付安排的議案》：第二年末行使回售選擇權由1月8日延至7月8日。付息日及計息日均延至7月。2021至2022年度計息變為2021年1月8日至2022年7月7日。

《關於要求發行人承諾「不逃廢債」的議案》：發行人承諾不逃廢債，不能按期償付時，應及時制定合理的償債計劃供債券持有人審議。

「20恒大01」為中國恒大2020年面向合格投資者公開發行公司債券的第一期，發行規模45億元人民幣，票面利率6.98%，期限3年，到期日為2023年1月8日。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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港股 債券 中國恒大（03333）

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