▲ 【中概股】房多多面臨退市風險 美股盤前跌10%、接近回吐昨日升幅

面臨退市風險、曾有中國互聯網SaaS第一股之稱的中國房地產交易平台房多多（美︰DUO）近日股價如坐過山車般，大上大落。房多多美股盤前跌9.88%，暫報0.374美元。值得留意的是，公司昨日升12.16%，收報0.415美元。

房多多連續30個工作日股價低於每股1美元以下 或 面臨退市風險

房多多上周五（7日）發公告稱，收到納斯達克股票市場工作人員發出的書面通知，指由於從2021年11月19日至2022年1月3日期間，房多多的美國存託股票（ADS）收盤價連續30個工作日低於每股1美元以下，公司未滿足納斯達克上市規則中規定的最低出價要求，將面臨退市風險。

房多多指，公司已獲得180個工作日的整改期，將於2022年7月5日到期。如果在這180天期間，房多多ADS的收盤價至少連續10個工作日內為1美元或以上，公司將重新達到整改標準。但如果公司在180個工作日內未達要求，則公司可能有資格獲得額外的時間。

市值由過億 縮水至千萬美元

但根據納斯達克交易所退市規則指，上市公司市值不能低於3500萬美元。但房多多至2021年起，股價直插谷底。房多多於 2019年11月在美上市，當時發行價為13美元，市值約11億美元，最高峰時股價更達每股129.04美元。惟公司現今變毫股，股價較發行價跌幅達97%，市值也 縮水至3313.64萬美元。

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