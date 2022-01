【NFT】印尼青年出售993張NFT自拍照　爆紅後交易額可達百萬美元

現時有不少名人都推出自家NFT,不論定價高低,總是在短時間內沽清。不過印尼22歲男子Ghozali Ghozalo,在交易平台上出售過去4年、993張自拍照,最初照片價格不高,只值0.001 ETH (約3.25美元) 。到後來經過名人加持, 更成為迷因後,一張照片的價格暴漲,升至0.4 ETH(1,347美元)。

Ghozali 的系列名為《Ghozali Everyday》,展示了他從18歲到22歲近乎每天拍攝的自拍照,涵蓋了從2017年到2021年四年時間。他在 OpenSea 個人資料中表示,「這真的是我每天站在電腦前的照片,」。

最初照片只值0.001 ETH (約3.37美元) ,在他的第一筆交易中賺取3,000美元。兩天後,每個NFT的升至約1 ETH(3372美元)。至昨日(12日),一度升至0.38 ETH(1,347美元)的底價結算,成交量為277個ETH。只以底價計算,Ghozali已賺取逾37萬美元,若全數出售993張照片,總值約138萬美元。

報導指出,《Ghozali Everyday》之所以會爆紅,是受到名人以及去中心化金融社群(DeFi)成員加持,其中包括印尼知名廚師Arnold Poernomo。Poernomo表示,當初收藏只是為了好玩,後來才決定與其他投資者幫助Ghozali賺得額外收入("bought in planning to help Ghozali Ghozalu earn extra income")。

