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【NFT】印尼青年出售993張NFT自拍照　爆紅後交易額可達百萬美元

環球政經 22:05 2022/01/13

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現時有不少名人都推出自家NFT，不論定價高低，總是在短時間內沽清。不過印尼22歲男子Ghozali Ghozalo，在交易平台上出售過去4年、993張自拍照，最初照片價格不高，只值0.001 ETH (約3.25美元) 。到後來經過名人加持， 更成為迷因後，一張照片的價格暴漲，升至0.4 ETH（1,347美元）。

同場加映：【溫股知新】重溫見底指標 升勢漸趨全面？

Ghozali 的系列名為《Ghozali Everyday》，展示了他從18歲到22歲近乎每天拍攝的自拍照，涵蓋了從2017年到2021年四年時間。他在 OpenSea 個人資料中表示，「這真的是我每天站在電腦前的照片，」。

【筍工推介】郵政署招聘銷售經理 主要負責電子商務方案 月薪逾4.2萬元 【見下頁

    點擊圖片放大
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最初照片只值0.001 ETH (約3.37美元) ，在他的第一筆交易中賺取3,000美元。兩天後，每個NFT的升至約1 ETH（3372美元）。至昨日（12日），一度升至0.38 ETH（1,347美元）的底價結算，成交量為277個ETH。只以底價計算，Ghozali已賺取逾37萬美元，若全數出售993張照片，總值約138萬美元。

報導指出，《Ghozali Everyday》之所以會爆紅，是受到名人以及去中心化金融社群（DeFi）成員加持，其中包括印尼知名廚師Arnold Poernomo。Poernomo表示，當初收藏只是為了好玩，後來才決定與其他投資者幫助Ghozali賺得額外收入（"bought in planning to help Ghozali Ghozalu earn extra income"）。

同場加映：【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

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撰文 : 陳楚琨

NFT 經濟 成交 印尼 金融 美元

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