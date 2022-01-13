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【內房危機】高盛上調內房債違約率至19%　1月餘下時間有280億債券到期

股市 19:46 2022/01/13

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高盛上調內房債違約率至19%　1月餘下時間有280億債券到期

內地房地產於去年底出現多宗違約，市場對民營憂慮與日俱增，今年首季迎來還償高峰期。高盛發表研究報告指，在基本情況下，預期今年內房高收益債違約率達19%，較原先預測11.5%上升7.5個百分點，最悲觀預測為31.6%，此前為35.4%，最樂觀情況則為10.5%，此前為4.3%。

晨星料內房市場今年仍持續疲軟，看好中國海外發展、華潤置地，看【下一頁】

高盛表示，接下來數月有大量內房高收益債到期，除了違約，或有更多潛在債務展期或交換要約出現。該行預期在今年1月餘下時間有36億美元（約280.46億港元）的債務到期，3月有33億美元（約257.09億港元）到期，4月有37億美元（約288.25億港元）到期。

高盛表示，預期房屋政策將溫和放寬，但房行產行業沒有重大需求刺激驅動，認為風險仍大，對於信貸投資者而言，或會持有較優質的內房債，以及投資組合保持多元化。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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