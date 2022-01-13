【美股ETF】網民熱捧納指ETF TQQQ盤前報價大減5成　原來同提供商ProShares 一個動作有關！

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【內房危機】高盛上調內房債違約率至19% 1月餘下時間有280億債券到期
近年美股造好，大多時間均跑贏港股，連同2021年美股納斯達克指數多次破頂，連登討論區網民由吹捧ARK Invest 「揸Fit人」 Cathie Wood為契媽，改為唱好ProShares三倍做多納斯達克指數ETF（TQQQ）。有網民表示，昨日TQQQ收報152.68美元，但今日TQQQ 盤前則報76美元，形容「終極爆破跌50%」，但事實究竟是怎樣？
翻查資料，原來TQQQ在內多隻ProShares等17隻ETF陸續進行拆股或合併，拆分及合併動作不會改變股東投資的總價值，所以網民無須太擔心。
拆分後，流通股份數量相應增加，同時ETF 入場費則為降低。相反合併後，流通股份數量相應減少，同時ETF 的入場費會提高。理論上拆分後，由於入場費較少，交易量會相應提升，吸引更多人入場，反之亦然。
|代號
|ProShares ETF
|動作
|CSM
|ProShares大型核心股ETF
|1拆2
|ROM
|ProShares 2倍看多科技ETF
|1拆2
|SSO
|ProShares 2倍做多標普500指數ETF
|1拆2
|TQQQ
|ProShares 3倍做多納斯達克指數ETF
|1拆2
|UCC
|ProShares 2倍作多消費服務產業ETF
|1拆2
|UPRO
|ProShares 3倍做多標普500指數ETF
|1拆2
|UGE
|ProShares 2倍做多民生消費ETF
|1拆4
|代號
|ProShares ETF
|動作
|REK
|ProShares 放空型房地產ETF
|2合1
|REW
|ProShares 2倍看空科技ETF
|2合1
|SKF
|ProShares 2倍看空金融ETF
|2合1
|DUG
|Proshares 2倍看空石油與天然氣ETF
|5合1
|DXD
|ProShares 2倍看空道瓊30指數ETF
|5合1
|SBM
|ProShares 看空原物料ETF
|5合1
|SDS
|ProShares 2倍看空標普500指數ETF
|5合1
|SQQQ
|ProShares 3倍放空納斯達克指數ETF
|5合1
|SRTY
|ProShares 3倍做空羅素2000指數ETF
|5合1
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記者：李哲毅