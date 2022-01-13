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【美股ETF】網民熱捧納指ETF TQQQ盤前報價大減5成　原來同提供商ProShares 一個動作有關！

股市 19:43 2022/01/13

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【美股ETF】網民熱捧納指ETF TQQQ盤前報價大減5成　原來同ProShares 一個動作有關！

近年美股造好，大多時間均跑贏港股，連同2021年美股納斯達克指數多次破頂，連登討論區網民由吹捧ARK Invest 「揸Fit人」 Cathie Wood為契媽，改為唱好ProShares三倍做多納斯達克指數ETF（TQQQ）。有網民表示，昨日TQQQ收報152.68美元，但今日TQQQ 盤前則報76美元，形容「終極爆破跌50%」，但事實究竟是怎樣？

翻查資料，原來TQQQ在內多隻ProShares等17隻ETF陸續進行拆股或合併，拆分及合併動作不會改變股東投資的總價值，所以網民無須太擔心。

拆分後，流通股份數量相應增加，同時ETF 入場費則為降低。相反合併後，流通股份數量相應減少，同時ETF 的入場費會提高。理論上拆分後，由於入場費較少，交易量會相應提升，吸引更多人入場，反之亦然。

7隻ProSharesETF 周四（13日）開市前拆細

代號 ProShares ETF 動作
CSM ProShares大型核心股ETF 1拆2
ROM ProShares 2倍看多科技ETF 1拆2
SSO ProShares 2倍做多標普500指數ETF 1拆2
TQQQ ProShares 3倍做多納斯達克指數ETF 1拆2
UCC ProShares 2倍作多消費服務產業ETF 1拆2
UPRO ProShares 3倍做多標普500指數ETF 1拆2
UGE ProShares 2倍做多民生消費ETF 1拆4

10 隻ProSharesETF 周四（13日）開市前合併

代號 ProShares ETF 動作
REK ProShares 放空型房地產ETF 2合1
REW ProShares 2倍看空科技ETF 2合1
SKF ProShares 2倍看空金融ETF  2合1
DUG Proshares 2倍看空石油與天然氣ETF 5合1
DXD ProShares 2倍看空道瓊30指數ETF 5合1
SBM ProShares 看空原物料ETF 5合1
SDS ProShares 2倍看空標普500指數ETF 5合1
SQQQ ProShares 3倍放空納斯達克指數ETF 5合1
SRTY ProShares 3倍做空羅素2000指數ETF 5合1

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