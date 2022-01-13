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【專家教路】安心出行設定離開時間 免因忘記登出被送往強檢

理財智慧 20:15 2022/01/13

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香港政府自上周五（1月7日）起，大幅收緊本地防疫措施，以減低新冠病毒在本地社區的傳播風險，政府並會引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），將曾經逗留指明地點的人士，納入強制檢測公告。有本地資訊科技專家提醒，「安心出行」用戶有機會因忘記登出而與確診者「時空交錯」，從而被確認為需要強檢人士。

【溫股知新】重溫見底指標    升勢漸趨全面？

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑，近日於其Facebook專頁發文，文章題為《使用安心出行小貼士》。他指出：「大家進入餐廳同公共場所都要掃安心出行，但是每次走的時候又忘記撳掣離開。大頭蝦的市民可以設置自動離開時間『1小時』（或以上），這就可以避免大家離開的時候忘記撳掣！最緊要最緊要是避免同確診者去同一場所，錯誤的時空交錯，而錯誤被確認為需要強檢人士」。

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市民外出的吃飯時間通常都是1小時左右，所以基本上設置在「1小時」的選項都不會有大問題。不過方保僑亦補充：「當然如果你在場所逗留多過1小時，就自己校返啦。好重要，記住啦。」另外，有網民表示不知道設置功能的位置，方保僑提示大家，需要找一個安心出行二維碼掃一下才會見到。

【青姐話】金融豬肉即食麵   基建水泥多概念

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責任編輯：嚴浩文

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