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【絕世好老闆】帝盛酒店邱詠筠為感謝報答員工 派2個月發花紅兼加薪

理財智慧 19:53 2022/01/13

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第五波疫情來勢洶洶，Omicron變異病毒株傳播力強，政府也隨即宣布收緊防疫措施。事實上，過去兩年疫情持續反覆下，多個行業生意大受打擊。以往臨近歲末，打工仔最希望收到公司的年底花紅，但疫情下此願望也難實現。

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疫情下旅客絕跡，對酒店業界來說，經營情況也十分難捱，員工都只能咬緊牙關工作。不過， 帝盛酒店集團總裁邱詠筠為了感謝員工的努力，今天（周四，13日）向員工發出手寫信，感謝每位員工在過去一年的付出，在疫情期間堅守崗位，也要照顧受疫情影響的人士甚至密切接觸者,，作出無私的奉獻。

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為答謝員工，她宣佈所有合資格員工可獲2個月花紅，也獲每月的3,000元疫情津貼，同時，所有員工將享有5天工作週（將於3月1日起實行），以及2022年度將加薪2%至4%，加薪將於2月1日生效， 希望員工們可以開開心心迎接新一年。

【iM人物專訪】「酒店公主」邱詠筠簡述王國業務，詳見【下一頁

【iM人物專訪】疫情下，酒店業有何新常態？，詳見【下一頁

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記者：陳詠妍


 

防疫措施 疫情 花紅 邱詠筠 酒店

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