【NFT】Web3.0 創作者經濟市場規模達 1000 億美元 NFT 成 2022 年發展趨勢

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Web 3.0 新世代網絡發展，其重點之一是去中心化，利用區塊鏈及加密貨幣交易虛擬市場，吸引許多創作者建構虛擬作品。據外媒指，Web3.0 出現改變了創作者經濟模式，其中 Influencer Marketing Hub 所發表的《2021年創作者收入標準報告》數據估算，創作者經濟市場規模已達1000 億美元(約7800億港元)。

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去中心化創作者平台 Unite.io 近日發表預測，2022年亞洲市場的創作者經濟模式，將通過非同質化代幣（NFT）的獨特虛擬收藏品，以及創作者代幣（Creator Coin），改變上述經濟模式，並拓展至元宇宙的相關範疇，而亞洲創作者也將成為創作者經濟的生產主力軍。

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據 Statista.com 數據顯示，60% 以上用戶群組來自於亞洲。AnyMind 研究也表示 ，2021年來自印尼、日本、菲律賓、泰國等地的創作者，包括擁10至100萬粉絲的KOL、音樂家、藝術家、主播及品牌內容創作者就增長達 66%。

責任編輯：向頌勤

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