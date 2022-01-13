元宇宙概念 美股Unity（U.US）vs Roblox（RBLX.US）邊隻較吸引？ 股市 19:14 2022/01/13 分享： 元宇宙概念仲有得炒？美股Unity（U.US）vs Roblox（RBLX.US）邊隻較吸引？利達LW基金經理/合夥人黃耀宗（Andy）為你分析，立即點擊收看／收聽／收聽：【按此速睇】 **元宇宙概念仲有得玩 利達黃耀宗「從實建虛」分析受惠產業鏈首選** 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 美國提早加息憂慮漸消化 重新審視美股策略 今日 美國提早加息憂慮漸消化 重新審視美股策略 Tesla（TSLA.US）股價上衝1100美元 下站目標睇幾錢？ 今日 Tesla（TSLA.US）股價上衝1100美元 下站目標睇幾錢？ 電動車ETF精選 GX中國汽車2845以外有何選擇？ 今日 電動車ETF精選 GX中國汽車2845以外有何選擇？ 你可能感興趣 美國提早加息憂慮漸消化 重新審視美股策略 今日 19:03 美國提早加息憂慮漸消化 重新審視美股策略 Tesla（TSLA.US）股價上衝1100美元 下站目標睇幾錢？ 今日 14:03 Tesla（TSLA.US）股價上衝1100美元 下站目標睇幾錢？ 電動車ETF精選 GX中國汽車2845以外有何選擇？ 今日 18:24 電動車ETF精選 GX中國汽車2845以外有何選擇？ 最新專欄文章 更多 美國提早加息憂慮漸消化 重新審視美股策略 今日 美國提早加息憂慮漸消化 重新審視美股策略 現價買1手搏賺3萬 邊隻股份咁吸晴？ 今日 現價買1手搏賺3萬 邊隻股份咁吸晴？ 電動車ETF精選 GX中國汽車2845以外有何選擇？ 今日 電動車ETF精選 GX中國汽車2845以外有何選擇？ 比亞迪1211買賣操作宜謹慎 今年優勢未必明顯 今日 比亞迪1211買賣操作宜謹慎 今年優勢未必明顯 冷吼金礦股 黃耀宗推介呢隻 今日 冷吼金礦股 黃耀宗推介呢隻 元宇宙 概念 基金 美股