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【融創 1918】 融創中國折讓15%配股籌45億元 一半用於償還貸款 股價大跌逾兩成

股樓投資 19:01 2022/01/13

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融創中國（01918）趁股價反彈「抽水」，以先舊後新方式，配售4.52億股，相當於擴大後已發行股本約8.3%，每股配售價10元，較昨日（12日）收市價11.8元折讓逾15%，淨籌近45億元。消息拖累股價急挫2成以上，低見9.06元，跌穿配售價，最多跌23.2%，收報9.13元，仍跌22.6%，創近5年低位。

同場加映︰【溫股知新】重溫見底指標 升勢漸趨全面？

配售及認購事項完成後，由控股股東孫宏斌的家族信托控制的融創國際投資持股將由42.25%降至38.75%；其他公眾股東持股則由56.62%攤薄至51.92%。融創表示，所得款項約50%用於一般運營資金，50%用於償還貸款。

【大行報告】 內險復甦前景將放緩 摩通看淡平保 一舉下調目標價近4成【見下頁

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另外，有報導引述融創相關人士指，目前行業政策環境回暖，公司對未來市場和行業平穩健康發展充滿信心，雖然公司有充足現金應對短期到期的債務，但鑒於短期內外部環境仍存在不確定因素，出於謹慎考慮決定把握地產板塊近日的回調，通過向市場配售募集額外的股本，以使公司有更充足的資金和能力應對市場和環境短期的不確定性。

同場加映︰【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

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記者：郭秀慧

經濟 融創中國（01918） 配股 配售

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