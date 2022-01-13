美國提早加息憂慮漸消化 重新審視美股策略 股市 19:03 2022/01/13 分享： 美國通脹數據創40年新高，大致符合市場預期，美股隔晚高收，市場已消化提早加息憂慮？利達LW基金經理/合夥人黃耀宗（Andy）教你重新審視美股策略，立即點擊收看／收聽：【按此速睇】 **元宇宙概念仲有得玩 利達黃耀宗「從實建虛」分析受惠產業鏈首選** 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 Tesla（TSLA.US）股價上衝1100美元 下站目標睇幾錢？ 今日 Tesla（TSLA.US）股價上衝1100美元 下站目標睇幾錢？ 電動車ETF精選 GX中國汽車2845以外有何選擇？ 今日 電動車ETF精選 GX中國汽車2845以外有何選擇？ 港股升穿二萬四後遇阻 農曆新年後見真章 今日 港股升穿二萬四後遇阻 農曆新年後見真章 你可能感興趣 Tesla（TSLA.US）股價上衝1100美元 下站目標睇幾錢？ 今日 14:03 Tesla（TSLA.US）股價上衝1100美元 下站目標睇幾錢？ 電動車ETF精選 GX中國汽車2845以外有何選擇？ 今日 18:24 電動車ETF精選 GX中國汽車2845以外有何選擇？ 港股升穿二萬四後遇阻 農曆新年後見真章 今日 14:16 港股升穿二萬四後遇阻 農曆新年後見真章 最新專欄文章 更多 元宇宙概念 美股Unity（U.US）vs Roblox（RBLX.US）邊隻較吸引？ 今日 元宇宙概念 美股Unity（U.US）vs Roblox（RBLX.US）邊隻較吸引？ 現價買1手搏賺3萬 邊隻股份咁吸晴？ 今日 現價買1手搏賺3萬 邊隻股份咁吸晴？ 電動車ETF精選 GX中國汽車2845以外有何選擇？ 今日 電動車ETF精選 GX中國汽車2845以外有何選擇？ 比亞迪1211買賣操作宜謹慎 今年優勢未必明顯 今日 比亞迪1211買賣操作宜謹慎 今年優勢未必明顯 冷吼金礦股 黃耀宗推介呢隻 今日 冷吼金礦股 黃耀宗推介呢隻 概念 元宇宙 基金 美股 加息 美國 通脹