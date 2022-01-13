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美國提早加息憂慮漸消化　重新審視美股策略

股市 19:03 2022/01/13

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美國通脹數據創40年新高，大致符合市場預期，美股隔晚高收，市場已消化提早加息憂慮？利達LW基金經理/合夥人黃耀宗（Andy）教你重新審視美股策略，立即點擊收看／收聽：【按此速睇】

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欄名 : 3分鐘睇股

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