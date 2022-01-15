【即食包商機】晚市禁堂食　市民對即食包、湯包需求增

▲ 政府新防疫措施限制晚市堂食，餐廳生意大受打擊，不過市民對即食包、便當及湯包等需求反而激增。（資料圖片）

政府新防疫措施限制晚市堂食，餐廳生意大受打擊，不過市民對即食包、便當及湯包等需求反而激增。有商戶負責人稱，近日生意額升約1成，相信除方便買回家外，較衛生的特點亦適合疫下購買。

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豬手專門店「一豚」，其傳訊及市場經理莊珮樺表示，近日生意額升約1成，並稱第一次禁堂食時已感市民對即食包及外賣需求增。該企的門市店鋪設有廚房可立刻處理食材，方便主婦客「加餸」。眼見近日生意增，公司亦趕緊加推新食材。

市民寧願自己在家開食材

除了方便外，莊指出真空包較生亦是市民的重要考量。她稱，受疫情影響，已有熟客提早預定盆菜。與一般盆菜不同，該企的盆菜食材均為真空獨立包裝，成最大賣點，料市民疫下寧願自己在家開食材，比較安心。

該真空包盆菜於上年推出時反應已非常好，有客人反映，不時耳聞市面餐廳推出的盆菜運送期間現突況，故害怕食材有生問題，加上最近疫情嚴重，生成最大考慮。

生意增屬預料之內

售賣湯料的大地之作董事總經理莫華恩表示，晚市禁堂食「令大家都回家吃飯飲湯」，按照以往經驗，料這期間的生意額可升約3至4成。他指出，年底本就是旺季，加上市民現在多數只能回家用晚飯，生意增屬預料之內。

不過，莫反映，疫情對他們亦有壞處，該企的湯料包主要在超市出售，無法試飲令消費者顧慮增，同樣影響生意。

只做午市生意的「和田弁当」創辦人陳雋則表示，禁晚市堂食對該企的生意同樣有幫助，措施實施後第一個上班日生意額即升超過2成。該企的便當自動販賣機多設於辦公室附近，主打上班一族生意，陳表示，受近日疫情擴散影響，「大家連午市都想吃得安心，打工仔多數買回寫字樓用餐」。

便當自動販賣機 減人群擁擠風險

他反映，未料晚市禁堂食讓該企生意增，認為便當自動販賣機的特性正好符合疫下用餐所需，既快捷又不需面對人群擁擠的風險。

不過陳亦指出，若之後實施在家工作，生意將大受打擊。加上大時大節反為他們的淡季，故推出新產品望吸引更多客戶。他表示，公司已增加了豪華便當這產品線，以應對新年的商機，並已收到不少企業定單。

陳雋還提到，不少農曆新年聚餐被迫取消，惟公司仍希望員工有過節氣氛，逐尋找其他途徑，類似到會的豪華便當故成適宜選擇，僱員可各自在座位食用，免增危機。

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記者：李智美

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