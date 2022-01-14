【搜歌神器】Google Chrome支援音樂辨識神器　追劇到一半都可憑歌搜尋歌名

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相信有很多人當使用電腦追劇或看電影的時候，聽到好聽的背景音樂，都會想知道歌曲名字或原唱者。為了方便用戶，Google Chrome近日就新增了「搜歌神器」Shazam的功能，即使用戶佩戴耳機正在觀看電影，或在嘈吵的環境中，亦能使用此功能辨識歌曲，幫助用戶找到心儀歌曲。
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與以往不同的是，用戶不用再另外使用手機或用喇叭播放搜尋歌曲。而可以使用同一裝置，直接使用Chrome內置的Shazam搜尋歌曲，即可找到歌曲。程式除了會告知歌名外，也可以選擇連結到Apple Music播放完整歌曲，還會為Apple Music用戶提供了歌詞、音樂影片等內容，但暫不支援Spotify或其他音樂應用程式（App）。Shazam同時支援PC和Mac版的Chrome 瀏覽頁面使用。
現時用戶可從Chrome網上應用商店中，免費下載及新增Shazam功能。用戶只需到訪網頁後選擇「Add to Chrome」，然後再按「Add extension」，即可在頁面上方書籤選項中使用Shazam功能，直接搜尋正在播放的音樂。
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責任編輯：黃顯晴