【搜歌神器】Google Chrome支援音樂辨識神器 追劇到一半都可憑歌搜尋歌名

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▲ 為了方便用戶，Google Chrome近日就新增了「搜歌神器」Shazam的功能，即使用戶佩戴耳機正在觀看電影，或在嘈吵的環境中，亦能使用此功能辨識歌曲，幫助用戶找到心儀歌曲。（Google網頁截圖）