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【Omicron】瑞士百達資管：Omicron不會打擊股票表現、樂觀經濟前景維持穩固牛市　中資股估值具吸引力

股市 18:53 2022/01/13

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【Omicron】瑞士百達資管：Omicron不會打擊股票表現、樂觀經濟前景維持穩固牛市　中資股估值具吸引力

變種病毒Omicron全球肆虐，本港亦出現第五波疫情。瑞士百達資產管理首席策略師盧伯樂（Luca Paolini）認為，儘管迅速蔓延的Omicron變種病毒株導致出行限制再度收緊，但強勁的勞動力市場、被壓抑的服務需求，以及健康的企業資產負債表，均為全球復甦帶來穩健因素，而充足的家庭儲蓄也有助緩解是次衝擊，因此維持資產配置不變，對股票保持中性立場，亦繼續減持債券配置。

今年環球經濟將繼續保持強勁

盧伯樂評估Omicron對經濟形勢構成的威脅後，相信今年環球經濟將繼續保持強勁，經濟活動的趨勢至少會恢復到疫情爆發前的狀況，而增長及通脹將高於去年的水平，故正在尋找時機在2022年增持股票。

摩通戴蒙警告紐約員工，不打針或不出糧【下一頁】

不過，市場從疫情爆發前的低位強勁復甦後，創紀錄的估值、緊縮的貨幣政策、擴張性財政措施及飆升的通脹將削弱今年股市的上漲幅度，預計美國今年夏季加息將推高全球債券收益率，但因聯儲局及其他央行仍關注保持增長與就業，而非一面倒控制通脹，故此加息幅度將有所減弱。

野村：Omicron病毒衝擊中國動態清零方針【下一頁】

市場對疫情後的樂觀經濟前景維持穩固牛市，應足以抵消下行風險，其中包括聯儲局因通脹恐慌而過於激進收緊政策可能帶來的影響，當中中國股票仍有可能領先。

盧伯樂表示，隨房地產危機逐步減退，中國的貨幣政策正向謹慎的擴張性政策發展，預計中國的增長前景將有所改善，中國股票的估值具有吸引力，但三方面的復甦迹象仍存有不確定性，需要繼續觀望未來一、兩個月的情況。目前我們對中國保持中性立場，增持亞洲（日本除外）。

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港股 股票 債券 加息 美國 中國 通脹 美國聯儲局

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